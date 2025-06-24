بعد 24 عاماً من آخر ظهور سوياً.. توم كروز ينضم لبراد بيت في العرض الخاص لفيلم F1

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 يونيو 2025 11:51 صباحاً - بعد 24 عاماً من آخر ظهور جمعهما على السجادة الحمراء في عام 2001، في حفل "أمريكا: تكريم الأبطال" الخيري، خطف نجما هوليوود توم كروز وبراد بيت الأضواء في خطوة مفاجئة أسعدت عشاق السينما وعالم سباقات الفورمولا 1 على حدٍ سواء، عندما انضم توم كروز إلى النجم براد بيت خلال العرض الخاص لفيلم F1 المنتظر.

توم كروز وبراد بيت معاً على السجادة الحمراء

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شارك الحساب الرسمي لفورمولا 1 وحساب الفيلم "F1" على إنستغرام، العديد من الصور التي التقطها المصورون للنجمين براد بيت وتوم كروز، ظهرا فيها وهما يحتضنان بعضهما البعض بحرارة. كما شوهدا يضحكان ويتبادلان أطراف الحديث في مقاطع فيديو من قلب الحدث، جاء أحدهم مع تعليق: "لحظة فاجأنا فيها توم كروز على السجادة الحمراء لفيلم #F1TheMovie!".

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وفي صورة أخرى، انضم إلى توم وبراد مخرج فورمولا 1، جوزيف كوزينسكي، المنتج جيري بروكهايمر، والرئيس التنفيذي لفورمولا 1، ستيفانو دومينيكالي. وعلقت فورمولا 1: "لحظة مميزة على السجادة الحمراء!".

ومن خلال حسابه الخاص على X (تويتر سابقاً)، شارك توم كروز صوراً مع براد من الحفل وكتب: "ليلة رائعة في السينما مع أصدقائي! لقد أبدعتم!".

تعاون براد بيت وتوم كروز السابق

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لم يتعاون توم كروز وبراد بيت سينمائياً سوى في فيلم واحد فقط وهو Interview with a Vampire "مقابلة مع مصاص دماء" عام 1994، مقتبس من رواية آن رايس التي تحمل الاسم نفسه والتي صدرت عام 1976. في فيلم الرعب يلعب كروز وبيت دور مصاصي الدماء ليستات ولويس، على التوالي.



وشارك في بطولة الفيلم الناجح، الذي أخرجه نيل جوردان، كل من ستيفن ريا، أنطونيو بانديراس، كريستيان سلاتر، وكيرستن دانست الشابة.

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فيلم F1

من إخراج جوزيف كوسينسكي، سيُعرض فيلم F1 رسمياً في دور العرض في 27 يونيو. صُوّر الفيلم جزئياً خلال عطلات نهاية الأسبوع لسباقات الجائزة الكبرى للفورمولا 1، مع مشاهد على الحلبات خلال فترات الراحة، وظهور سائقين حقيقيين على الشاشة، يلعب براد دور متسابق مأجور صعب المراس يعود إلى فورمولا 1 لمساعدة فريق صديقه المتعثر وتوجيه سائقه المبتدئ، الذي يؤدي دوره دامسون إدريس، قدّم براد ودامسون أداءً مميزاً في الفيلم، حيث جمعا بين السرعة القصوى والتمثيل.

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