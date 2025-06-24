أسامة عباس: اعتزلت التمثيل نهائياً

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 يونيو 2025 11:51 صباحاً - بعد غياب طويل، تصدر اسم الفنان أسامة عباس ترند مؤشرات البحث، وذلك بعد إعلانه اعتزال التمثيل نهائياً ورغبته في الاستمتاع بحياته الشخصية بهدوء بعيد عن الأضواء.

أسامة عباس يعلن اعتزاله الفن

أجرىمداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج تفاصيل، وأكد أنه اعتزل الفن بشكلٍ نهائي وقال عن هذه الخطوة: "مبسوط بوقتي خاصةً بعد ما بطلت أشارك في أي أعمال فنية أو بمعنى أصح لما بعدت عن التمثيل، اللي بيتعرض عليا ميستهلش أعمله لأنه دون المستوى، ولو عملته أي شخص مقتنع بقدراتي الفنية هيقولي إزاي يا أسامة تعمل ده".

وأكد أسامة عباس أنه من الممكن أن يتراجع عن هذا القرار ويعود لحياته الفنية إذا حصل على دور مميز ومختلف.

بدايته الفنية

استرجعذكريات بدايته الفنية وأكد أنه دخل هذا المجال بالصدفة وذلك من خلال الفنان الراحل عبدالمنعم مدبولي، عندما عرض عليه العمل مع الراحل الضيف أحمد، ووقتها كان يجمع بين عمله الأساسي وبين الفن، وذلك لأنه لم يؤمن بأن الفن قد يؤمِّن حياته أو أسرته ولم يكن مطمئناً له لذلك لم يترك عمله الأساسي، ولكن بعد فترة عندما شارك في عدة أعمال واستقر بدأ يشعر بأن الفن هو مصدر رزقه وتفرغ له.

يتابع أسامة عباس الأعمال الدرامية التي تُعرض حالياً، وقال أنها مختلفة تماماً عن الدراما في الزمن الماضي، وأكد أنه أمر طبيعي لأن كل زمان له وقت وكل جيل يقدم ما يعيش فيه.

يُشار إلى أن أسامة عباس تخرج في كلية الحقوق وعمل بالمحاماة في بداية حياته، ولكن بعد فترة اتجه للتمثيل وعندما أثبت قدراته الفنية ترك المحاماة واتجه للفن.

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