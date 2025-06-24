أبطال صعيدي في الجامعة الأمريكية متنافسون في سينما صيف 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 يونيو 2025 11:51 صباحاً - يشهد موسم صيف 2025 السينمائي حضوراً قوياً لأبطال فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" الذي يُعَدُّ من أيقونات السينما المصرية في العصر الحديث، وتسبب في ظهور جيل جديد من النجوم الذين سيطروا على البطولات السينمائية، وشباك التذاكر منذ بداية الألفية، أبرزهم: محمد هنيدي، منى زكي، أحمد السقا، غادة عادل، هاني رمزي، طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب، وآخرون.

محمد هنيدي ومنى زكي في مواجهة أحمد السقا وطارق لطفي

يوجد 4 من أبطالخلال أفلام موسم صيف 2025 السينمائي الذي ينطلق في شهر يوليو المقبل، ولكن هذه المرة متنافسين، حيث يجتمع الفنانان محمد هنيدي ومنى زكي في فيلم "الجواهرجي" المقرر طرحه في دور السينما يوم 30 من يوليو بعد 3 سنوات تأجيل؛ لينافس الثنائي بطلين آخرين خلال الموسم وهما أحمد السقا وطارق لطفي بفيلم "أحمد وأحمد" الذي يُعرض يوم 2 من يوليو.

فيلم "الجواهرجي" يسجل اللقاء الأول بين محمد هنيدي ومنى زكي في السينما منذ تعاونهما في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" منذ 27 عاماً، ويظهر الثنائي حلال الأحداث زوجين يعانيان من العديد من المشاكل وسط مفارقات ومواقف كوميدية، حيث يسلط الفيلم الضوء على تطور العلاقات الزوجية بعد مرور 10 سنوات من الزواج.

قد تحب قراءة: أبرز 10 أفلام منتظرة في دور السينما خلال عام 2025

فيلم "الجواهرجي" مؤجل عرضه منذ 3 سنوات حيث انطلق تصويره في 2021، ويأتي من بطولة: محمد هنيدي، منى زكي، لبلبة، أحمد صلاح السعدني، تارا عماد، باسم سمرة، عارفة عبد الرسول، الراحل أحمد حلاوة الذي تُوفي قبل انتهاء مشاهده بالكامل في الفيلم، ومن تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري،.

أبطال وقصة فيلم "أحمد وأحمد"

أما فيلم "أحمد وأحمد" فمن بطولة: أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، حاتم صلاح، أحمد الرافعي، أحمد عبد الوهاب، رشدي الشامي، وضيفا الشرف طارق لطفي، وغادة عبد الرازق، وإشراف على الكتابة أحمد عبد الوهاب وكريم سامي "كيمز"، وتأليف أحمد درويش، ومحمد عبد الله سامي، وإخراج أحمد نادر جلال.

تدور أحداث فيلم "أحمد وأحمد" في إطار من الكوميديا التي تتخللها مشاهد الأكشن، من خلال قصة أحمد "أحمد فهمي" الذي يعمل مهندس ديكور، ويعود إلى مصر للاستقرار بعد قضاء سنوات في الخارج، ولكن خططه تتعطل عندما يُصاب خاله أحمد "أحمد السقا" في حادث غامض، يُهرع "أحمد" إلى جانبه من أجل ملازمته.

View this post on Instagram A post shared by Film Square productions (@filmsquareproductions)

اقرئي أيضاً: مفارقة غير متوقعة لصناع فيلم أحمد وأحمد.. فما هي؟

تتوالى الأحداث حين يكتشف أحمد "أحمد فهمي" سراً صادماً، أن خاله أحمد "أحمد السقا" هو العقل المدبر لإمبراطورية إجرامية خفية، ولأن خاله يعاني من فقدان الذاكرة، يجب على "أحمد" مساعدته في كشف ماضٍ لا يتذكره، بينما يتجنب أعداءً خطرين ويكشف أسراراً قد تُمزق عالمهم، وذلك يجعل الثنائي يعيشان مغامرات كوميدية مليئة بالأكشن.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».