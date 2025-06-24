"مانيكير الأميرة".. كيت ميدلتون تُطلق صيحة جمال ناعمة تتصدر الترند العالمي

ميرنا وليد - بيروت - مرة جديدة، تثبت الأميرة كيت ميدلتون تأثيرها الممتد خارج القصر الملكي، بعدما تحوّلت إطلالة أظافرها البسيطة والراقية إلى صيحة عالمية اجتاحت مواقع التواصل ومنصات الموضة تحت اسم "أظافر الأميرة".

وتعتمد كيت أسلوباً ناعماً في طلاء الأظافر، يتميز بشفافية اللون أو وردي باهت، مع شكل قصير ومهذب ولمسة لامعة تعكس النظافة والأناقة الطبيعية. هذا النمط، المستوحى من قواعد العائلة المالكة، يعكس ذوقاً محافظاً لكنه عصري في آن، بعيداً عن الألوان الصاخبة أو التصاميم المعقدة.

ويعود هذا التوجّه الجمالي إلى إرث ملكي طويل، إذ ارتبطت الملكة الراحلة إليزابيث الثانية لعقود بطلاء الأظافر الوردي الفاتح ، والذي أصبح منذ ذلك الحين رمزاً للأناقة الهادئة.

اليوم، يتصدّر "مانيكير الأميرة" قائمة البحث في مواقع الجمال والموضة، حيث يشيد المستخدمون بمظهره الصحي والبسيط الذي يناسب الحياة اليومية والمناسبات الرسمية على حدّ سواء. كما تسجّل متاجر التجميل ارتفاعًا في الطلب على ألوان مماثلة وطلاءات تمنح اللمعان الطبيعي.

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