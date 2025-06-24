سمارة نهرا: انا إمراة لا يمكن العيش معها.. لدي أصدقاء مثليون ولم أرَ شقيقتي إلا مرة واحدة في حياتي

ميرنا وليد - بيروت - حلّت الممثلة اللبنانية سمارة نهرا، ضيفة على سفيرة الإعلام الهادف هلا المر، في برنامج "نجوم الفن".



تحدثت عن بداياتها الفنية، مشيرة إلى أنها بدأت مسيرتها من الإذاعة، قبل الانتقال إلى التلفزيون. كما شاركت بصوتها في أعمال رسوم متحركة شهيرة، من أبرزها شخصية "سنفورة" في مسلسل "السنافر"، و"مغامرات زينة ونحول". وأشارت إلى أن الأعمال الفنية اليوم، باتت تميل إلى العنف، رغم أنها تتمنى تأدية دور أكشن، مع أنها لا تتابع هذا النوع من المسلسلات.

وتحدثت سمارة نهرا بصراحة عن رأيها في الصداقات، مؤكدة أنها لا تؤمن بإمكانية وجود صداقة حقيقية بين رجل وامرأة، لكنها ترى أن ذلك يمكن بين امرأة ورجل مثلي، لافتة إلى أن لديها أصدقاء من هذه الفئة.

كما عبّرت عن إعجابها بتجاربها الفنية إلى جانب عدد من الممثلين، منهم كميل سلامة، غبريال يمين، سعيد سرحان ويورغو شلهوب، وخصّت بالذكر الكاتب مروان نجّار، الذي قالت إنه آمن بموهبتها، وكان يطرحها دائمًا كمثال على النجاح، رغم وقوع خلافات بينهما لأسباب، أبرزها مادية.

وفي جانب من اللقاء، وصفت سمارة نفسها بأنها "امرأة لا يُعاش معها"، مؤكدة أنها لا تستطيع الزواج من رجل شرقي، لكونها شخصية منفتحة إلى حدّ كبير. وتحدثت عن شخصية "إكرام"، التي جسدتها في مسلسل "بالدم"، مشيرة إلى الرسائل الاجتماعية التي حاولت إيصالها من خلالها، وأنها استوحت بعض ملامح الدور من والدتها، التي عانت كثيرًا في حياتها، وخسرت طفلين. كما أكدت رفضها لفكرة الإجهاض، إلا لأسباب طبية ضرورية، معتبرة أن الكثير من مشكلاتنا تنبع من المجتمع.