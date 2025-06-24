هذه الشخصية ملهمة نور عريضة في عالم الموضة.. تشبهها وتحمل إسمها

ميرنا وليد - بيروت - كشفت عارضة الأزياء اللبنانية نور عريضة عن ملهمتها في عالم الموضة، وشاركت الجمهور عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابها الخاص، صورة لجدتها الراحلة نور.

وكتبت نور عريضة في التعليق: "عيد ميلاد سعيد في الجنة، جدتي نور أشتاق إليك كل يوم".

وقد تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الشبه الواضح بين نور وجدتها، معتبرين أنها نسخة طبق الأصل عنها.

وكانت نور عريضة قد تحدثت عن سر إشراقة وجمال بشرتها بشكل دائم، مؤكدة أنها تتناول مشروب بشكل دائم يساعدها كثيراً.

ونشرت نور عريضة مقطع فيديو للمقادير وطريقة تحضير الخلطة، وهي عبارة عن 6 حبوب من فاكهة الليتشي، حبة من الفراولة، قطعة من المانجو، مياه جوز الهند، ملعقة عسل، ملعة من مسحوق الكولاجان، مع ملعقة ماء الورد، مع ثلج، وتقوم بخلط المزيج بالبخلاط.

وأكدت نور أنها تقوم بتناول هذا المشروب بعد الغداء، ليكون بديل لذيذ عن الحلوى.

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