شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى وفاته.. كواليس أول لقاء يجمع بين يوسف داود وفؤاد المهندس والان مع تفاصيل الخبر

تمر، اليوم الثلاثاء، الذكرى الـ13 لوفاة الفنان الكبير يوسف داود، صاحب الطلة المختلفة والمميزة، والأسلوب الفريد فى التمثيل والكوميديا، حيث استطاع منذ ظهوره فى سماء الفن، أن يقدم نفسه للجمهور بشكل مختلف، كفنان شامل، تميل أغلب أعماله إلى الكوميديا، يساعده فى ذلك، تكوينه الجسمانى، فضلا عن تعبيرات وجهه المميزة، ورغم أنه لم يكن نجما من نجوم الصف الأول، إلا أن ظهوره دائما كان له مذاق خاص.

انطلق الفنان يوسف داود لعالم الفن، فى منتصف الثمانينيات، ليلفت الأنظار إليه، سريعا، ويبدأ فى مشاركة كبار نجوم الكوميديا أعمالهم السينمائية، حيث شارك فى عام 1985 في فيلم زوج تحت الطلب، مع النجمين فؤاد المهندس، وعادل إمام.

ويروى يوسف داود، كواليس دوره فى الفيلم، فى لقاء قديم مع الفنانة صفاء أبو السعود، حيث قال عن لقاءه الأول بالفنان الكبير فؤاد المهندس، حيث لم يكن المهندس يعرفه في البداية، فسأل من سيقوم بدور "مسعد"، فأجابه أحدهم أنه فنان يدعى يوسف داوود، فطلب أن يقابله، وان تبدأ البروفات.

ويقول داود، حدود عبقرية فؤاد المهندس لا تُناقش، فهو فوق المستوى، ولا يدخل أي منافسات.

وتابع داود، فوجئ المهندس أننى "بباصيله الكورة"، فالتقط الخيط، فيعطني الجملة، فأردها له، وفجأة توقف وقالى "انت مين.. انا ماشوفتكش قبل كده.. انت عظيم.. أنت عبقرى".