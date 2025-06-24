شكرا لقرائتكم خبر عن جونى ديب يتحدث عن صدمته: المقربون باعونى خلال محاكمة آمبر هيرد والان مع تفاصيل الخبر

أدلى جوني ديب بتصريح نادر حول محاكمته ضد آمبر هيرد، ففي مقابلة مع صحيفة صنداي تايمز، أوضح نجم فيلم قراصنة الكاريبي، كيف اعتبر نفسه "دمية اختبار تحطم" لحركة MeToo عندما اتهمته زوجته السابقة بالعنف المنزلى.

وزعم جوني ديب أيضًا أن بعض الأشخاص من دائرته الداخلية، الذين لم يذكر أسماءهم "أساءوا معاملته" بعدم دعمه خلال معركته القانونية، وقال في تصريح للصحيفة: "على الرغم من مدى غرابتي، إلا أنه يمكن الوثوق ببعض الأشياء".

تابع ديب: "ولائي هو آخر ما يمكن لأحد أن يشكك فيه.. عملت مع وكيلة واحدة لمدة 30 عامًا، لكنها تحدثت في المحكمة عن مدى صعوبة تعاملي.. هذا أمر مُريع، هؤلاء المزيفون الذين يكذبون عليك، ويحتفلون بك، وينشرون كل أنواع الرعب من وراء ظهرك، ومع ذلك يحتفظون بالمال - آلة صنع الورق الملون - الآن ماذا يريدون؟".

وتابع الممثل البالغ من العمر 62 عامًا "سأخبرك بما يؤلمني.. هناك أشخاص، وأفكر في ثلاثة منهم، أساءوا إليّ.. كانوا في حياتي منذ زمن"، مضيفًا: "انظروا، أنا أفهم من لم يستطيعوا الدفاع عني، لأن أكثر ما يخيفهم هو اتخاذ القرار الصحيح.. كنتُ أشبه بدمية اختبار تصادم لحركة "me too" وكان ذلك قبل هارفي واينستين، وقد استوعبتُ الأمر، واستوعبتُه بالكامل"، واختتم حديثه: "من الأفضل أن تستيقظ وتري من حولك".

وعلى جانب آخر، كشفت تقارير صحفية – في وقت سابق - أن النجم العالمي جوني ديب في مفاوضات للعودة إلى لعب دور القرصان الشهير "جاك سبارو" في الجزء السادس من سلسلة أفلام "Pirates of the Caribbean".

وبحسب ما نشرته صحيفة The Express فإن الاتفاق على عودة "ديب" بعد فوزه في قضية التشهير ضد زوجته السابقة آمبر هيرد عام 2022 بات "قريبًا جدًا من أن يُحسم".

ورغم عدم صدور إعلان رسمي حتى الآن، إلا أن هذا الجزء المنتظر سيكون بمثابة عودة قوية للنجم الذي ابتعد عن المشاريع السينمائية الكبرى في هوليوود منذ بداية أزمته القانونية، فيما نقلت الصحيفة عن مصدر تنفيذي كبير، قوله: "الأمر قريب جدًا من الانتهاء، والمفاوضات وصلت لمراحل متقدمة".