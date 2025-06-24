ميرنا وليد - بيروت - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور لليوتيوبر السورية سيدرا عمارة المعروفة بسيدرا بيوتي، برفقة مشهور مواقع التواصل الاجتماعي اللبناني رامي حمدان.

ولفتت الصور الأنظار، إذ ظهرت سيدرا فيها وهي تحمل دمية دب كبير، بينما ظهر رامي وهو يقف إلى جانبها بطريقة رومانسية لفتت الأنظار.

وأثارت الصورة تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تساءل الكثيرون عن حقيقتها وعما إذا كان الثنائي قد أعلنا ارتباطهما، إلا أنه تبين أنها صورة غير حقيقية تم تعديلها بالذكاء الاصطناعي.

وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي خبر مفاده أن سيدرا بيوتي قد دخلت بعلاقة حب مع رامي حمدان.

وحتى الآن لم يتم نفي أو إثبات هذا الخبر من قبل أحد من الطرفين.

كانت هذه تفاصيل خبر صور رومانسية لـ سيدرا عمارة ورامي حمدان.. فما القصة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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