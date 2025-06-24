شكرا لقرائتكم خبر عن مروان خوري يحيي حفلين غنائيين في لبنان يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم اللبناني مروان خوري لإحياء حفلين غنائيين مميزين في لبنان خلال شهر يوليو المقبل، حيث يقام الحفل الأول يوم السبت 12 يوليو، فيما يحيي الحفل الثاني يوم الجمعة 25 من الشهر نفسه.

ومن المنتظر أن يقدم خوري خلال الحفلين باقة من أجمل أغانيه القديمة والجديدة، التي لطالما لاقت تفاعلاً واسعاً من جمهوره، وسط أجواء طربية رومانسية مميزة اعتاد تقديمها في حفلاته.

وكان النجم اللبنانى مروان خورى، أحيا حفلاً غنائيًا أبريل الماضى، وحفل السبت الماضى فى المغرب ضمن سلسلات حفلات ، وقدم مروان مجموعة من أغانيه الرومانسية وأحدث أغنياته "خد الغمرات" وسط تفاعل كبير من الحضور، كما غنى بعض من أغانية القديمة وعزف كذا أغنية على البيانو وسط تصفيق حار من الجمهور.

مروان خورى هو مطرب وملحن ومؤلف لبناني، قام بتأليف وتلحين العديد من الأغنيات لكبار الفنانين منهم ماجدة الرومي، فضل شاكر، عبد المجيد عبدالله وأصالة.

بدأ مروان خورى رحلته الفنية كموزع موسيقي، وفي عام 1987 أصدر أول ألبوماته "كاسك حبيبي" وفي عام 1999 بدأت انطلاقة مروان خوري كمُلحن وكاتب، حيث قام بتلحين "على دلعونا" و"عز الحبايب"، وله عدة ألبومات منها، كاسك حبيبى، خيال العمر، كل القاصيد، قصر الشوق، راجعين، العد العكسى، أنا والليل.