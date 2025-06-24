شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أنور يستكمل تصوير فيلم الشيطان شاطر بعد انتهائه من بيج رامي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الفنان محمد أنور من تصوير آخر مشاهده في فيلم بيج رامي الذى يجمعه بالنجم رامز جلال والمقرر عرضه فى موسم صيف 2025، ويستعد أنور مباشرة لاستكمال تصوير دوره فى فيلم "الشيطان شاطر" مع الفنان أحمد عيد والذى انطلق تصويره بعد عيد الفطر الماضى.

فيلم بيج رامي من بطولة رامز جلال، بسمة بوسيل، محمد عبد الرحمن توتا، محمد أنور ونسرين أمين، محمود حافظ، وهدى الإتربى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعا خلال فترة التصوير والفيلم من تأليف فاروق هشام ومصطفى عمر وإخراج محمود كريم وتدور الأحداث في إطار كوميدى كعادة أفلام رامز جلال.

فيلم "الشيطان شاطر" من بطولة أحمد عيد، زينة، محمود حميدة، محمد أنور، عبد العزيز مخيون ياسر الطوبجي وعدد آخر من الفنانين والفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج عثمان أبو لبن وإنتاج أيمن يوسف الذي يتعاون مع زينة للمرة الأولى فيما يكرر عمله مع الفنان أحمد عيد بعدما قدما سوياً فيلم "ياباني أصلي" عام 2017 نجاحا لافتاً وقت عرضه.

كما يبدأ محمد أنور في تصوير فيلم مملكه مع النجم مصطفى شعبان وهيفاء وهبى، خلال الفترة القبلة، من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد عبد الوهاب، وإنتاج فيردى، حيث يقدم دورا محوريا في العمل، ومن المقرر أن يبدأ تصوير العمل خلال الفترة المقبلة بمشاركة كل من عمرو عبد الجليل وبيومي فواد، وعدد كبير من الفنانين.