شكرا لقرائتكم خبر عن بعد النجاح "فى جمال كدة".. أغنية جديدة تجمع تامر حسني وحسام سعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد النجاح الذي حققته أغنية "في جمال كده"، والتي تجاوزت مشاهداتها 11 مليون مشاهدة عبر المنصات الرقمية، يستعد النجم تامر حسني لتكرار التعاون مع الشاعر حسام سعيد، من خلال أغنية جديدة ضمن ألبومه المنتظر، والمقرر طرحه قريبًا عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي.

وأعرب الشاعر حسام سعيد في تصريح خاص لـ"الخليج 365" عن سعادته الكبيرة بهذا التعاون الثاني مع تامر حسني، قائلاً: "أنا سعيد جداً بالعمل مرة أخرى مع نجم بحجم تامر، لأنه فنان قوي ومميز على المستويين الفني والشخصي. انتظروا قريباً أغنية مختلفة ومهمة جداً، وإن شاء الله تعجب الجمهور ويحقق الألبوم كله نجاحًا كبيرًا".

النجم تامر حسنى يعرض له حاليًا فى السينما فيلم ريستارت وتشاركه هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، أحمد عزيز، أحمد على وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، ولاعب نادى الزمالك السابق أحمد حسام ميدو والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

قصة فيلم ريستارت تدور حول محمد مهندس ويعمل فني هواتف بسيط، يحلم بالزواج من عفاف، مؤثرة صغيرة على السوشيال ميديا، لكن عندما يقف المال عائقًا في طريقهما، يتعاونان مع عائلتهما الكوميدية بحثًا عن الشهرة عبر الإنترنت، وبمساعدة "الجوكر"، وكيل رقمي مريب، يحققان نجاحًا كبيراً، لكن مع تدفق الشهرة والثروة، تفقد العائلة القيم والمبادئ التي كانت تجمعها.

يذكر أن آخر أعمال تامر حسنى هى أغنية "حلال فيك" وتعتبر هذه الأغنية هى الرابعة من ضمن ألبومه الجديد "لينا ميعاد"، وهى من كلمات أحمد المالكى، وألحان المطرب رامى جمال، وتوزيع الموسيقى أحمد عبد السلام.