شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من أسرة العندليب بعد حفله بالهولوجرام فى موازين: فضيحة ومنتهى الاشمئزاز والان مع تفاصيل الخبر

علقت أسرة عبد الحليم حافظ على حفل العندليب بتقنية الهولوجرام ضمن فعاليات موازين في المغرب، وذلك من خلال الصفحة الرسمية للعندليب عبد الحليم حافظ، حيث كتبت الأسرة: "حاجة في منتهى الاشمئزاز والقرف.. وكأن كارتون بيغني على المسرح.. فضيحة لمهرجان كبير.. وانقلب السحر على الساحر".

وكان قد انتهى منذ قليل حفل العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ بتقنية الهولوجرام ضمن فعاليات مهرجان موازين الدولى، وذلك على المسرح الوطنى محمد الخامس بالعاصمة المغربية الرباط، وهو الحفل الذى أثار الجدل فور الإعلان عنه من قبل عائلة عبد الحليم حافظ.

بدأ الحفل بأغنية "الماء والخضرة والوجه الحسن"، من بعدها توالت الأغنيات "أول مرة تحب يا قلبى"، "بلاش عتاب"، "جبار"، "زي الهوى"، "جانا الهوى" و"حبك نار".

يذكر أن الحفل أثار الجدل بشأن استخدام صورة وصوت الفنان العربي الكبير عبد الحليم حافظ، في الحفل المقرر تنظيمه ضمن فعاليات مهرجان موازين - إيقاعات العالم لسنة 2025، وأصدرت جمعية "مغرب الثقافات"، بصفتها الجهة المنظمة، بيانا صحفيا لتوضيح ما يلي للرأي العام.. جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بإنتاج هذا العرض بتقنية الهولوجرام قد تم اتخاذها في إطار من الصرامة والامتثال التام للقوانين المعمول بها، فقد جرى، بشكل مسبق، الحصول على التراخيص الضرورية المتعلقة باستغلال صورة الفنان الراحل وصوته وأعماله الغنائية، وذلك من الجهة المخولة رسمياً بتدبير هذه الحقوق، في احترام تام للضوابط القانونية، وقبل أي إعلان رسمي عن تنظيم هذا الحفل.

ومنذ تأسيسه، ظل مهرجان موازين ينهج خطاً ثابتاً يقوم علىو الالتزام بالقانون وصون حقوق المبدعين وذويهم، باعتباره مبدأ لا يقبل التهاون، ويأتي اعتماد التكنولوجيا الحديثة، ومن ضمنها تقنية الهولوجرام التي تتيح إعادة تجسيد رموز فنية على خشبة المسرح، في إطار هذه المقاربة التي تجمع بين الابتكار والاحترام الصارم للأطر القانونية والأخلاقية.

وفي سياق يتسم بالحساسية المرتبطة بذاكرة الأجيال وبالقيمة الرمزية للرموز الثقافية، تجدد جمعية "مغرب الثقافات" تأكيدها على التزامها الراسخ بقيم الأخلاق، وصيانة كرامة الأعمال الفنية، وحماية التراث الثقافي المشترك، ويهدف هذا الحفل التكريمي إلى استحضار محطة مضيئة من تاريخ الموسيقى العربية، بما يليق بها من تقدير، وفي ظل احترام تام للقانون وروح المسؤولية.