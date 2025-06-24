شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى أبو ضيف: والدى كان صارما وصعبا مما جعلنى متمردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة سلمى أبو ضيف، أنا مؤمنة كفنانة بضرورة مشاركة جزء من حياتي مع الناس، لكن ليس كلها، فهناك أمور مثل الزواج، الحمل، والإنجاب، أرى أنها أمور عامة من الممكن أن أشاركها مع الجمهور.

وتابعت سلمى أبو ضيف خلال لقائها في برنامج صاحبة السعادة مع الفنانة إسعاد يونس: اعتمدت على تربية بنتي صوفيا في البداية على التطبيقات التكنولوجية، ومع الوقت أصبحت أجد فيها وسيلة فعّالة وسهلة، وأكدت قائلة: ألاحظ أن الرجال في هذا الجيل يشاركون الأمهات في المسؤوليات بشكل أكبر، وهذا شيء إيجابي للغاية.

وأضافت: أما عن طفولتي، والدتي دائمًا تقول إنني كنت طفلة هادئة جدًا ومسؤولة. كنت أعتني بأخي الصغير زيزو، وأشعر أنني من ربّيته. اليوم، أتمنى أن تكبر ابنتي وسط والدين يحبّان بعضهما، وترى دائمًا نموذجًا للحب الحقيقي والاحترام المتبادل، وأن تجد في والدها نموذجًا داعمًا ومحترمًا.

واختتمت: بالنسبة لوالدي، كان شخصية صارمة جدًا. كنت دائمًا أشعر بالخوف منه أكثر من الحب، وكانت طريقته الحادة تدفعني للتمرد أحيانًا. لكن مع مرور الوقت وفهمي لحياته، أدركت أنه ربما مر بظروف صعبة شكّلت شخصيته بهذه الطريقة. أتذكر أن أول مرة سمح لي بالسفر جاءت بعد أربع سنوات من المحاولات المتكررة.