شكرا لقرائتكم خبر عن نوران ماجد مديرة أعمال ياسر جلال في مسلسل للعدالة وجه آخر والان مع تفاصيل الخبر

تواصل الفنانة نوران ماجد تصوير دورها في مسلسل للعدالة وجه آخر الذى انطلق الأسبوع الماضى للعرض على إحدى المنصات الرقمية، حيث تجسد نوران شخصية مساعدة ومديرة أعمال ياسر الذى يظهر بدور مذيع تليفزيونى.



نوران ماجد مع فريق عمل مسلسل للعدالة وجه آخر

مسلسل للعدالة وجه آخر مكون من 15 حلقة تأليف عمرو الدالي وإخراج محمد يحيى مورو، ومن بطولة ياسر جلال الذى يجسد دور مذيع تليفزيونى، وأروى جودة التى تظهر فى دور زوجته، ومحمد علاء جامايكا الذى يلعب شخضية ضابط شرطة، والفنانة الشابة نوران ماجد إضافة إلى عدد آخر من الفنانين.

مسلسل "للعدالة وجه آخر" بدأت تحضيراته العام الماضى، وكان مرشح للعرض فى موسم دراما رمضان 2025، ولكن تم تأجيله بسبب عرض "جود 2" وضعوبة تواجد ياسر جلال بمسلسلين من بطولته فى نفس الموسم بسبب أمور تسويقية.

نوران ماجد ممثلة شابة بدأت مشوارها الفني قبل عامين بالمشاركة في أكثر من مسلسل منها "الاختيار 3" و"دوبامين"، ثم جاء فيلم "ولاد رزق 3 – القاضية" ليكون نقطة التحول في مسيرتها بعدما ظهرت خلال الأحداث بدور رغدة التي استقبلت ولاد رزق بعد وصولهم السعودية لترتيب تواجدهم قبل عملية السرقة، وتسبب هذا الدور في معرقة الجمهور لها كما تلقت العديد من عروض السينما والدراما بعد ذلك.

وشاركت نوران ماجد فى مسلسل "أهل الخطايا" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، وقدمت أحد الادوار الرئيسية فى العمل الذى قام ببطولته: جمال سليمان، رانيا يوسف، سوسن بدر، محمد ثروت، أحمد فهيم، فرح الزاهد، إسلام جمال، إسلام كابونجا، ولاء الشريف، وئام مجدي، سارة درزاوي، أشرف زكي، عايدة فهمي، عبير منير وتأليف أحمد أنور ومحمد عبد القوي، وإخراج رؤوف عبد العزيز.



نوران ماجد