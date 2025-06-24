شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر توجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى: يا رب احمي مصر برجالها المخلصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة وفاء عامر من خلال حسابها على موقع انستجرام على توجيه الشكر لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلة من خلال رسالة وجهتها لها مرفقة بصورته: "شكراً فخامة الرئيس على كل ما تقدمه لمصر، يا رب احمي مصر و شعبها برجالنا المخلصين".



وفاء عامر

وأتى هذا البوست من الفنانة وفاء عامر فى ظل القلاقل التى ضربت منطقة الشرق الأوسط خلال الآونة الأخيرة.

وأعلنت السلطات الإيرانية قصف العديد من القواعد الأمريكية في دول الخليج، بداية من قاعدة العديد في دولة قطر، وعلى الفور أطلقت صافرات الإنذار في دول الكويت والسعودية والبحرين والعراق وسوريا.

وأدانت كل من مصر والسعودية والإمارات والأردن والكويت، ولبنان وفرنسا وسلطنة عمان والعراق والسويد والبحرين والمغرب وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي والصومال وفلسطين، الهجوم الإيراني الذي استهدف قاعدة العديد في دولة قطر، كما حذرت روسيا مواطنيها في الدوحة من الإقامة الطويلة.

وقد أدانت جميع البيانات الهجوم وأعربت عن تضامنها مع دولة قطر. وأفاد المسؤولون القطريون والأمريكيون بعدم وقوع أي إصابات حتى الآن جراء الهجوم، الذي جاء ردًا على الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع نووية إيرانية خلال عطلة نهاية الأسبوع.