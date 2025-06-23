زينة عماد: هذا ما أشعر به عندما أقف على خشبة المسرح

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 يونيو 2025 11:49 مساءً - كشفت المطربة السعودية زينة عماد، عن المشاعر التي تنتابها عندما تقف على خشبة المسرح لتقديم فقراتها الغنائية سواء في حفل أو في مناسبة أخرى تشارك بها وتقدم من خلالها مجموعة متنوعة من أغانيها بصوتها العذب.
وجاء منشور "زينة" كالتالي: "حلو احساس الوقفة عالمسرح، الضحك مع الجمهور، ملامح الانسجام والطرب، حتى التوتر المصاحب للمسرح احبه وأحب أعيشه كل مره".
حظيت زينة بشهرة أوسع بعد أن شاركت في إحياء حفلات جماهيرية كبرى، كما تعاونت مع عدد من نجوم الأغنية الخليجية والعربية، إلا أن انطلاقتها الحقيقية جاءت عندما فاجأها الفنان محمد عبده بدعوتها للصعود إلى المسرح والغناء إلى جانبه خلال إحدى حفلاته في جدة، ما شكل لحظة فارقة في مسيرتها، ونقطة انطلاق قوية زادت من شهرتها وانتشارها.
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مزيج من الشغف والتوتر الجميلوقالت زينة عماد، عبر منشور لها على صفحتها الرسمية بـ"إنستغرام"، إن لحظات الإنسجام التي تدخل في أجوائها وقت غنائها إلى جانب تواصلها مع الجمهور بطريقة طريفة أثناء وقوفها على خشبة المسرح من الأشياء التي تحبها بصورة كبيرة، حتى وإن تخللتها لحظات من التوتر والقلق.
وجاء منشور "زينة" كالتالي: "حلو احساس الوقفة عالمسرح، الضحك مع الجمهور، ملامح الانسجام والطرب، حتى التوتر المصاحب للمسرح احبه وأحب أعيشه كل مره".
تفاعل الجمهوروأرفقت زينة عماد، بمنشورها، مجموعة صور من إحدى الحفلات الغنائية التي أقمتها الفترة الماضية، الأمر الذي جعل متابعيها يتفاعلون معها ولا سيما ممن حضروا هذا الحفل، بمجموعة من التعليقات أشادوا من خلالها بحضورها المميز في الحفل حيث جاءت أحد التعليقات كالتالي: "كنتي متألقة ومبدعه وجميلة"، وفي آخر: "كنتي رائعة زينة رائعة واكثررررر من رائعة".
https://www.instagram.com/p/DLOY_J1Cot1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DLOY_J1Cot1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DLOY_J1Cot1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
زينة عماد في سطورزينة عماد، هي فنانة سعودية شابة بدأت مشوارها الفني من خلال مشاركتها في عدد من الحفلات والمناسبات الوطنية، وتمكنت بصوتها الدافئ وأسلوبها الغنائي المميز من لفت الأنظار بسرعة.
حظيت زينة بشهرة أوسع بعد أن شاركت في إحياء حفلات جماهيرية كبرى، كما تعاونت مع عدد من نجوم الأغنية الخليجية والعربية، إلا أن انطلاقتها الحقيقية جاءت عندما فاجأها الفنان محمد عبده بدعوتها للصعود إلى المسرح والغناء إلى جانبه خلال إحدى حفلاته في جدة، ما شكل لحظة فارقة في مسيرتها، ونقطة انطلاق قوية زادت من شهرتها وانتشارها.
https://www.instagram.com/p/Ck1kIxzD39q/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/Ck1kIxzD39q/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/Ck1kIxzD39q/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
يمكنكم قراءة..ماذا قالت زينة عماد عن لقائها بالفنانة أحلام ؟
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».