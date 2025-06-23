محمد رمضان يستعد لطرح اغنية الصيف.. "الجو حلو"

ميرنا وليد - بيروت - يستعد الفنان المصري محمد رمضان لطرح أحدث أعماله الفنية لهذا الصيف، و هي اغنية تحمل غسم "الجو حلو"، حيث قام بنشر تيزر عبر حسابه الخاص، أشعل من خلاله حماس متابعيه، و علق على المنشور بالقول: "El Gaw Helw drops on Wednesday at 4 PM North Coast time.

Stay tuned and get ready، الجو حلو يوم الأربع الساعة ٤ بتوقيت الساحل الشمالي، ثقة في الله نجاح".

و كان قد تقدّم المحامي أحمد هليل ببلاغ رسمي إلى النائب العام، ضد الفنان المصري محمد رمضان، يتهمه فيه بالسب والإساءة العلنية إلى عائلة مصرية تحمل اسم "هلهل"، وذلك من خلال كلمات أغنيته الجديدة "أنا إنتَ"، التي تم بثها مؤخراً عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل.

وذكر المحامي في بلاغه، أن عائلة "هلهل" تُعرف بسمعتها الطيبة، ولها جذور ممتدة في عدد من المحافظات المصرية، مشيرًا إلى أن الأغنية التي تضمّنت اسم العائلة، قد سبّبت لها ضرراً معنوياً كبيراً وإساءة لكرامتها أمام الرأي العام.

وطالب المحامي بوقف بث الأغنية نهائياً، بالإضافة إلى إحالة الفنان محمد رمضان للتحقيق في الواقعة، معتبرًا أن ما حدث يمثل إساءة غير مبررة لعائلة مصرية محترمة.

وفي أول رد رسمي منه، علّق محمد رمضان على الجدل القائم بتصريح جاء فيه: "كل الاحترام والتقدير لعائلة (هلهل)، وبالنيابة عن كاتب الأغنية مصطفى حدوتة، لم نقصد أبداً الإساءة للعائلة الكريمة. كل الحب والاحترام ونرجو من حضراتكم سعة الصدر، أنا بشتغل علشان أفرحكم مش أزعلكم".