كتالوج و220 يوم ومملكة الحرير.. مسلسلات على المنصات الرقمية خلال أيام

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 يونيو 2025 10:19 مساءً - تستعد المنصات الرقمية لعرض عدد من المسلسلات الجديدة على شاشتها خلال الأيام والأسابيع المقبلة، وذلك خلال موسم دراما الأوف سيزون والذي انطلق على القنوات الفضائية الشهر الماضي، بعد أسابيع قليلة من انتهاء موسم دراما رمضان 2025 الذي يعد الأكبر والأبرز خلال العام، وأعلنت المنصات عن الدفعة الأولى للمسلسلات التي تعرض على شاشتها قريباً.

مسلسل "مملكة الحرير"

أول المسلسلات التي تنطلق على المنصات خلال الأسابيع المقبلة، "مملكة الحرير" الذي يُعرض بدءً من يوم 29 يونيو الجاري على منصة Yango Play، والعمل مكوّن من 15 حلقة، ويأتي من بطولة كريم محمود عبد العزيز، أسماء أبو اليزيد، أحمد غزي، عمرو عبد الجليل، سارة التونسي، وليد فواز، محمود البزاوي، سارة بركة، يوسف عمر، سلوى عثمان ونورا مهدي والعمل تأليف وإخراج بيتر ميمي.

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مسلسل "مملكة الحرير" يُعد بمغامرة درامية تمزج بين الأكشن، الحب، صراعات السلطة والمغامرة، في إطار فانتازي، وذلك من خلال قصة ملحمية مشوّقة، تدور أحداثها حول شقيقين متباعدين يجدان نفسيهما دون أن يدركا في مواجهة محتدمة للسيطرة على "مملكة الحرير" بعد مقتل والدهما على يد عمهما، ليجمعهما القدر من جديد، لكن هذه المرة كخصمين يتنافسان على العرش نفسه.

مسلسل "220 يوم"

مسلسل "220 يوم" هو ثاني المسلسلات المنتظر عرضها على منصة "شاهد" نهاية شهر يونيو الجاري، حيث ينتمي لنوعية أعمال الـ15 حلقة وياتي من بطولته كريم فهمي وصبا مبارك، علي الطيب، حنان سليمان، عايدة رياض، بسنت أبو باشا، لينا صوفيا، ميرا دياب وغيرهم من الوجوه الشابة. والعمل من تأليف محمود زهران. وسيناريو وحوار سمر بهجت، ونادين نادر وإخراج كريم العدل وإنتاج صادق الصباح.

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اطلعي على.. 220 يوماً من الحب والاختبار.. صبا مبارك في دراما نفسية مشوقة



مسلسل "220 يوم" دراما نفسية عاطفية مشوقة، حول الأسرة وكيفية تولي الآباء مسؤولية تربية أبنائهم، من خلال الزوجين "مريم" و"أحمد"، اللذين تجمعهما في البداية، علاقة مستقرة ومليئة بالحب، إلا أن اختباراً مفاجئاً يقلب حياتهما رأساً على عقب، ويضع أحلامهما ومصيرهما على المحك، حيث يجد كل منهما نفسه أمام خيارات لم يكن مستعداً لها.

مسلسل "كتالوج"

انضم مسلسل "كتالوج" إلى قائمة أعمال دراما المنصات، حيث ينطلق عرضه على منصة Netflix يوم 17 يوليو المقبل بعد أشهر من التأجيلات، والعمل من بطولة محمد فراج، مع ظهور خاص للفنانة ريهام عبد الغفور، فيما يشارك فب البطولة سماح أنور، تارا عماد، صدقي صخر، خالد كمال، بيومي فؤاد، دنيا سامي، والطفلان على البيلي وريتاج عبدالعزيز، والعمل من تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوي.

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أحداث مسلسل "كتالوج"، تروي حكاية يوسف، أب يجد نفسه فجأة في مواجهة مسؤولية تربية طفليه بعد رحيل زوجته أمينة، بعيد عن تفاصيل حياة أطفاله اليومية، وعاجز عن التواصل معهم، يشعر يوسف بالضياع والارتباك، حتى يعثر على سلسلة من الفيديوهات التي سجّلتها أمينة قبل وفاتها؛ تتضمّن نصائح حول تربية الأطفال. لتصبح هذه الفيديوهات دليله اليومي، تساعده على تخطي ألم الفقد، تعيد ربطه بطفليه، وتكشف له جانبًا من ذاته لم يكن يعرفه.



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