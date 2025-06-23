ميرنا وليد - بيروت - أعاد الـ دي جي والمنتج الموسيقي العالمي شون توماس، المعروف باسم "اند فريندز" (&Friends)، تقديم واحدة من أبرز أغنيات نانسي عجرم الكلاسيكية، "إنت إيه"، بنسخة ريمكس جديدة كلياً طُرحت عبر المنصات الرقمية. الأغنية التي صدرت قبل أكثر من عشرين عاماً ضمن ألبوم "آه ونص"، تعود اليوم بصوتها الأصلي ولكن بنبض إلكتروني معاصر يمزج بين الرومانسية والأفرو-هاوس.

احتفظ "اند فريندز" بروح الأغنية ودفئها العاطفي من خلال استخدام آلات مثل التشيلو والبيانو، وأضاف لمسته الخاصة التي تُحدث توازناً بين الحنين والإيقاع الحديث. وشارك في هذا الريميكس المنتج الموسيقي "ايكرفوكس" (ikerfoxx)، تحت مظلة "ميدل بيست ريكوردز" (MDLBEAST Records) وبالتعاون مع "يونيفرسال ميوزيكا مينا".

وأحيا "اند فريندز" لحظة إطلاق الريميكس بحفل موسيقي خاص في بيروت، تضمن عروضاً حية ومؤثرات بصرية وحكاية موسيقية مبهرة، قدمها للجمهور اللبناني بعد يوم واحد من إطلاق العمل.

ويُعد مشروع &Friends امتداداً لرؤية المنتج الأمريكي شون توماس، المقيم في لبنان والقادم من سان دييغو. يستند المشروع إلى التعاون الإبداعي مع فنانين عالميين، مستلهماً من تنوع الثقافات والتقاليد حول العالم. وقد شارك "اند فريندز" في مهرجانات موسيقية عالمية في مدن مثل نيويورك، ميامي، مدريد، دبي، بيروت، مراكش، ومصر، إلى جانب مشاركته في مهرجان كوتشيلا الشهير.



كانت هذه تفاصيل خبر بعد 20 عاماً... أغنية "إنت إيه" لـ نانسي عجرم تتألق بنبض إلكتروني من &Friends لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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