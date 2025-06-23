جينيفر أنيستون تكشف عن أمنية لم تحققها بعد في عالم التمثيل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 يونيو 2025 08:53 مساءً - منذ طلّتها الأولى، وقد أسرت النجمة العالمية جينيفر أنيستون قلوب مُحبيها، واستطاعت أن تصنع لنفسها مسيرة مميزة، سواء في المسلسلات التلفزيونية أو الأفلام السينمائية. حصدت من خلالها ترشيحات وجوائز عدة عن أدوارها المتنوّعة، كما حازت شهرةً واسعة وكسبت جمهوراً عريضاً. ورغم ذلك، مازال في جُعبة أنيستون المزيد لتقدّمه، ومازالت تطمح في تقديم تجرِبة تمثيلية لم تخُضها من قبلُ.

جينيفر أنيستون تكشف عن حُلم فني

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في مقابلة جديدة لـ جينيفر أنيستون مع مجلة People، تحدثت النجمة الحائزة على جائزة إيمي، والبالغة من العمر 56 عاماً، عن قائمة أمنياتها بخصوص الفن، وجاءت على رأسها رغبتها العارمة في التمثيل على مسرح برودواي العريق.

وقالت أنيستون: "أرغب بشدة في تقديم مسرحية على برودواي. هذه أول رغبة في قائمة أمنياتي".

ويُذكر أن أنيستون قدّمت بعض العروض المسرحية في بداية مشوارها الفني ولكن خارج مسرح برودواي، وذلك قبل أن تحصل على دورها المتميّز بشخصية راشيل بالمسلسل التلفزيوني العالمي "Friends".

وبينما لايزال حُلم أنيستون عالقاً في ذهنها طوال الوقت، لكنها اعترفت بأن تخصيص الوقت لتحقيقه أمرٌ صعب، وقالت: "أنا اعتدت العمل طوال الوقت؛ لذا أجبر نفسي في الفترة الأخيرة؛ محاولةً تخصيص بعض الوقت للسفر بدلاً عن العمل، وهذا يجعل وقتي محدوداً، وتقديم عمل على مسرح برودواي يتطلب تفرغاً".

ومع ذلك؛ فهي مصممة على إفساح المجال لهذا الهدف الذي طالما راودها؛ حتى ولو بعد سنوات. وأكدت قائلة: "مازلت مصممة على تقديم مسرحية على برودواي. الأمر يتعلق فقط بإيجاد العمل المناسب والسيناريو المناسب والوقت".

إليكِ هذا الخبر جينيفر أنيستون تشارك جمهورها يومياتها عبر إنستغرام

مسرح برودواي

تجرِبة جينيفر أنيستون بالإخراج السينمائي

يذكر أنيعَد رمزاً للفن المسرحي العالمي، وخاصة المسرح الموسيقي. المسرح الرئيسي موجود في مانهاتن، نيويورك، كما يندرج تحت اسم "برودواي" مجموعة من المسارح الاحترافية (41 مسرحاً تحديداً) متواجدة في مختلف أنحاء نيويورك، والتي تستضيف أشهر العروض المسرحية؛ خصوصاً المسرحيات الغنائية، وتعرض بعضها لسنوات، كما يحضرها ملايين من الجماهير.الجدير بالذكر، أن موهبةلا تتوقف على التمثيل فقط؛ بل هي فنانة شاملة، دائماً تسعى للتنوُّع وتجرِبة أنماط مختلفة. لذلك حرَصت على خوض تجرِبة الإخراج أيضاً.

عام 2011، تم عرض الفيلم التلفزيوني "Five" الذي دارت أحداثه حول قصص مُختلفة لخمس سيدات تمت إصابتهن بـ مرض سرطان الثدي، وكيف أثّر هذا المرض على حياتهن، والعقبات التي كان عليهن اجتيازها، ودارت أحداث الفيلم ما بين الدراما والكوميديا.

وقد شاركت النجمة جينيفر أنيستون بإخراج الفيلم مع 4 مخرجات أخريات، وهن: باتي جينكينز، أليشا كيز، ديمي مور، بينيلوبي سفيريس.

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