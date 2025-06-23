دراما وسينما.. آسر ياسين بوجوه متعددة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 يونيو 2025 08:53 مساءً - ما بين شاشات السينما والتلفزيون، يخوض الفنان آسر ياسين تجارب فنية متنوعة خلال هذا العام، الأمر الذي جعل جمهوره ومحبيه في حالة من التأهب والحماس؛ رغبة منهم في رؤية الجديد الذي سوف يقدمه نجمهم المفضل؛ إذ يشارك في بطولة فيلمين، وعمل آخر درامي، ومن خلال السطور التالية؛ سوف نتطرق لتفاصيل الأعمال الجديدة التي سوف يقدمها آسر ياسين.

"السينما"

إن غاب القط.. مزيج من الكوميديا والأكشن

ومن بين التجارب السينمائية، والتي عادت مرة أخرى على الساحة الفنية هو فيلم "إن غاب القط"، والذي بدأ تصويره في أكتوبر من العام الماضي 2024، قبل توقفه بسبب انشغال بطل العمل الفنان آسر ياسين، بتصوير مسلسل "قلبي ومفتاحه"، والذي خاض به موسم دراما رمضان الماضي.

والمميز في هذا الفيلم هو حبكته الدرامية، والتي سوف تكون خليطاً من الكوميديا والأكشن، إلى جانب النجوم الأخرين المشاركين به، وعلى رأسهم النجمة اللبنانية كارمن بصيبص، الفنانة أسماء جلال، محمد شاهين، علي صبحي، سماح أنور وآخرون، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح.



فرقة الموت.. مغامرة مختلفة

وفي فيلم "فرقة الموت"، يأخذ الفنان آسر ياسين محبي أعماله الفنية إلى رحلة غلب عليها طابع المغامرة، خاصة بعد أن كشف عن ملامح الشخصية التي يظهر بها خلال أحداثه، حيث نشر في وقت سابق عبر خاصية الـ"ستوري" بحسابه الشخصي على "إنستغرام" صورة من كواليس الفيلم، معلقاً: "الخط.. فرقة الموت"، حيث يقدم آسر ياسين دور خط الصعيد، إبان فترة الأربعينات من القرن الماضي، ويكلف الضابط عمر (أحمد عز) بمهمة القبض عليه، فيدخل في صراعات لا يعلم نهايتها، وتتوالى الأحداث.

ويكرر آسر ياسين، من خلال فيلم "فرقة الموت"، تعاونه مع أحمد عز في السينما، ويأتي ذلك بعد النجاح الذي حققاه معاً في فيلم "ولاد رزق 3- القاضية" الذي تم عرضه في موسم أفلام عيد الأضحى 2024. وقد حقق العمل إيرادات قياسية على شباك التذاكر.

ويضم العمل كوكبة من النجوم، منهم: محمود حميدة، بيومي فؤاد، رشدي الشامي، فريدة سيف النصر، سماح أنور، عصام عمر، خالد كمال، وأحمد عبدالحميد. مع عدد من ضيوف الشرف، منهم: أمينة خليل، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج أحمد علاء الديب. ومن المقرر إعلان موعد طرحه في السينمات فور الانتهاء من تصويره.

سكرين شوت من خاصية الإستوري التابعة لحساب آسر ياسين على إنستغرام

"الدراما"

عسل أحمر.. سلسلة من الجرائم

أما على الجانب الدرامي، يستعد الفنان آسر ياسين، خلال الأيام القليلة المقبلة، لتصوير أول مشاهده، في مسلسله الجديد "عسل أحمر"، المأخوذ عن رواية "دم على نهد"، للكاتب إبراهيم عيسى، إذ يظهر خلال أحداثه بشخصية قاتل محترف "سفاح"، يرتكب سلسلة من جرائم القتل في أواخر الثمانينات وبداية التسعينيات، لصالح جهات متعددة، ويتم القبض عليه لاحقًا. ورغم التحقيقات المكثفة، يرفض الكشف عن هويات من كلّفوه، لكنه يقرّر أخيرًا البوح بالحقيقة لصحفية -تجسد دورها هند صبري- في مقابلة تُجرى قبيل تنفيذ حكم الإعدام، لتجد نفسها أمام اعترافات صادمة تقلب موازين القضية.

ويعتبر هذا المسلسل هو أول عمل درامي يجمع في بطولته بين آسر ياسين وهند صبري، وثاني عمل فني يقدماه معًا بعد الجزء الأول من فيلم "الجزيرة"، الذي عرض عام 2007.

"عسل أحمر" من المسلسلات التي تنتمي لنوعية الأعمال الدرامية القصيرة، إذ يصل إلى 10 حلقات، ومنتظر عرضه على إحدى المنصات الرقمية، والعمل من سيناريو وحوار محمد هشام عبية، ووائل حمدي، وإخراج مريم أحمدي، ومن إنتاج صادق الصباح.

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