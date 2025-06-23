نسرين أمين تتصدر الترند والسبب ابنتها.. فما القصة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 يونيو 2025 08:53 مساءً - تصدّر اسم الفنانة نسرين أمين محركات البحث خلال الساعات الماضية، بالتزامن مع ظهور ابنتها أمينة عمرو في إحدى المناسبات الفنية، وتحدُّثها في أول ظهور إعلامي عن رغبتها الصريحة في دخول مجال التمثيل. مؤكدة أن شغفها بالفن لم يكن وليد اللحظة؛ بل هو حُلم قديم لازمها منذ الطفولة.

رد فعل نسرين أمين على دخول ابنتها مجال التمثيل

وقد كشفت أمينة عمرو عن رد فعل والدتها نسرين أمين تجاه رغبتها في دخول مجال التمثيل؛ قائلة: "شجعتني جداً بالنصائح فقط، مثل: أنه يجب الالتحاق بورش تمثيل. ولكنها رفضت مساعدتي أكثر من ذلك".

مشيرة إلى أنها اكتشفت حبها للتمثيل منذ صغرها، لاسيّما وأنها كانت تذهب مع والدتها أثناء تصوير أعمالها الفنية، وشعرت بسعادة كبيرة وقتها، ورأت أن هذا المجال هو المفضّل لها.

وأوضحت أمينة عمرو ابنة الفنانة نسرين أمين، أنها في مرة رافقت والدتها في لوكيشن تصوير كان أثناء مسلسل "نكدب لو قلنا ما بنحبش" الذي قامت ببطولته الفنانة يسرا. كما اختارت فيلم "ولاد رزق" على أنه العمل المفضل لها من أعمال والدتها. حيث ترغب أمينة في استقلالها بعيداً عن اسم والدتها عندما تبدأ في العمل ويعرفها الجمهور.

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ابنة نسرين أمين مؤثرة شابة على منصات التواصل الاجتماعي

أمينة عمرو هي الابنة الوحيدة للفنانة نسرين أمين، وتُعَد أمينة واحدة من المؤثرات الشابات على منصات التواصل الاجتماعي. وقد ظهرت أمينة في العديد من مقاطع الفيديو برفقة والدتها نسرين؛ حيث بدت العلاقة بينهما ودية وحميمة.

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نسرين أمين في فيلم "بيج رامي"

وفي سياق آخر، انتهت نسرين أمين من تصوير دورها في فيلم "بيج رامي" الذي يجمعها بالفنان رامز جلال للمرة الثانية في السينما، بعدما شاركت معه في بطولة فيلم "رغدة متوحشة" بظهور خاص. وجسّدت دور زوجته وأم ابنه. وقد شارك في بطولة الفيلم كلٌّ من: ريهام حجاج، بيومي فؤاد، محمد ثروت، إنتصار، أحمد فتحي. من تأليف لؤي السيد. وإخراج محمود كريم.

فيلم "بيج رامي" يأتي من بطولة: رامز جلال، بسمة بوسيل، محمد عبدالرحمن "توتا"، محمد أنور، نسرين أمين، محمود حافظ، وهدى الإتربى. والفيلم من تأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر. وإخراج محمود كريم. وإنتاج وليد صبري. ومقرر طرحه في دُور العرض خلال موسم صيف 2025.

وتجسّد نسرين خلال أحداث الفيلم شخصية زوجة محمد عبد الرحمن توتا.

وعلى مستوى الدراما، تشارك نسرين أمين في بطولة مسلسل "حرب الجبالي"، الذي انطلق عرضه الشهر الماضي بعد تأجيل 3 سنوات. وتجسّد خلال أحداثه شخصية أميرة زوجة حرب (أحمد رزق) وابنة خالته والتي علاقتهما ليست على ما يرام. ومع توالي الأحداث تنكشف العديد من الأسرار التي جعلت أميرة تتزوج من حرب.

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مسلسل "" يشارك في بطولته عددٌ كبير من الفنانين؛ حيث يضم: أحمد رزق، سوسن بدر، هبة مجدي، نسرين أمين، رياض الخولي، صلاح عبدالله، فردوس عبدالحميد، أحمد خالد صالح، إنتصار، أحمد الرافعي، لقاء سويدان، أشرف عبدالغفور، أحمد عزمي، دنيا المصري، هاجر عفيفي، محمد عبدالعظيم، عزة لبيب، فاطمة الكشاف. وهو من تأليف سماح الحريري. وإخراج محمد أسامة. وإنتاج صادق الصباح.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».