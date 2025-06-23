كيارا أدفاني مرشحة بقوة لفيلم سيرة ذاتية عن هذه النجمة الراحلة

كيارا أدفاني هل تلعب دور مينا كوماري؟

كيارا أدفاني تنتظر مولودها الأول

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من هي مينا كوماري أسطورة الهند؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 يونيو 2025 08:53 مساءً - منذ الإعلان عن فيلم السيرة الذاتية الذي يتم التحضير له منذ فترة طويلة عن النجمة الهندية الشهيرة مينا كوماري، التي تركت خلفها إرثاً فنياً كبيراً، رُشحت العديد من نجمات بوليوود للمشاركة في هذا المشروع المتوقّع له النجاح؛ حتى تم الاستقرار على نجمة بوليوود الشهيرةكشفت مصادر مقرّبة للصحف الهندية، أن صنّاع الفيلم تواصلوا معبالفعل لتجسيد شخصية مينا كوماري الأسطورية في فيلم السيرة الذاتية المرتقب، وبالفعل وافقت أدفاني بشكل مبدأي فقط على العرض بعدما قرأت السيناريو. إلا أنها طلبت فترة إضافية قبل إعطاء الموافقة النهائية، ولكنها أكّدت إعجابها الشديد بالسرد.وقيل إن مخرج الفيلم والقائمين عليه، رأوا أن أدفاني هي الأنسب من بين المرشحات، سواء من ناحية الشكل أو الروح، وذلك لوجود توافُق بينها وبين النجمة الراحلة بعدة جوانب.وإذا أعطتموافقتها النهائية على المشاركة؛ فقد يكون هذا أول فيلم تبدأ تصويره بعد إعلان حملها في فبراير الماضي.ويتم الآن أيضاً اختيار الممثل الذي سيلعب دور كمال عمروهي، المخرج الأسطوري وزوج مينا كوماري السابق.وكانتقد أعلنت في فبراير الماضي هي وزوجها، خبر حملها عبْر حسابها الخاص بـ"إنستغرام"، وذلك من خلال منشور رائع، ظهرت فيه جوارب بيضاء صغيرة محبوكة للأطفال، وكُتب في التعليق: "أعظم هدية في حياتنا". ومنذ ذلك الحين، حافظا على الهدوء، ولم يظهرا إلا في مناسبات قليلة.كما ظهرت أول مرة وهي حامل في حفل ميت غالا Met Gala 2025 السنوي، الذي أقيم في متحف متروبوليتان بمدينة نيويورك. وقد وصلت نجمة بوليوود كيارا أدفاني لمقر الحفل كاشفةً عن حملها الأول بفستان أسود مرصّع بالذهبي.يعتبر الكثيرون مينا كوماري واحدة من أعظم نجمات بوليوود، ويتم الثناء على أدائها حتى اليوم، وتُذكر كرمز للتفاني والفن العاطفي.كما تُدرس أعمالها مثل Sahib Bibi Aur Ghulam، وPakeezah عالمياً في السينما الكلاسيكية.وُلدت مينا كوماري، عام 1933 في بومباي، وتُوفيت في مارس 1972. بدأت التمثيل من طفولتها عام 1939 كممثلة طفلة، ثم اقتحمت الأدوار الرئيسية منذ عام 1946. وشاركت في أكثر من 90 فيلماً، وحازت العديد من الجوائز الفنية.كانت شاعرة محترفة أيضاً، وأُطلق عليها لقب "ملكة التراجيديا" بفضل أدائها المؤثر في أدوار الحزن والدراما .قد ترغبين في معرفة كارينا كابور: من دراسة القانون لمهنة التمثيللمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».