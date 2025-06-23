أول تعليق من جوري بكر لـ الخليج 365 بعد تصالحها مع طليقها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 يونيو 2025 08:53 مساءً - تعيش الفنانة جوري بكر حالة من الارتياح بعد تصالحها مع طليقها رامي زيان، وإسدال الستار على الخلافات العائلية التي نشبت بينهما خلال الفترة الماضية، ووصولها إلى ساحات القضاء، خاصة بعدما حررت جوري محضراً ضد طليقها؛ تتهمه فيها بالتعدي عليها، فيما أقام طليقها دعوة قضائية، مطالباً بإسقاط الحضانة عن الفنانة جوري بكر بشأن ابنهما "تميم".
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وأكدت جوري بكر أنها تنازلت عن كل الدعاوى القضائية التي كانت قد أقامتها ضد طليقها رامي، وقام الأخير بنفس الأمر، حيث ترى أن ما حدث في الأشهر الأخيرة تجربة لا تريد تكرارها مرة أخرى. ونفت جوري في نفس الوقت أن تكون قد عادت إلى عصمة طليقها مرة أخرى، لاسيما أن هناك من اعتقد ذلك بعد تصالحهما، مشددة على أن العلاقة بينهما أصبحت طيبة من أجل طفلهما.
وأضاف البيان: "اتضح أن رامي زيان عاد إلى البلاد في زيارة قصيرة، فهرع طفلها إلى أبيه وقت أن رآه، ما أدى إلى تبادل الحديث والعتاب بينها وبين زيان، بشأن ما حصل من خلاف سابق بينهما، حدث على إثره أمور لا داعي للحديث عنها من جديد، واتفقا أن يحسن الأب رعاية ابنه أثناء اصطحابه له، وقررت الفنانة أنها سوف تتصالح وتتنازل عن حقها، وآثرت مصلحة طفلها عن أي أمر آخر، إذ إنها حريصة كل الحرص على أن يتم تربيته في بيئة نفسية سوية".
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جوري بكر: "كل ما يشغلني مصلحة ابني"وعلّقت جوري بكر على تصالحها مع طليقها في تصريح لـ "الخليج 365"، وقالت إن الأمور جاءت مصادفة تماماً، بعدما التقت بطليقها في الساحل الشمالي، حيث تواجدت هناك برفقة طفلهما تميم، الذي ذهب ناحية والده بمجرد مشاهدته، موضحة أنها لم تتردد لحظة في الموافقة على مبادرة الصلح؛ لأن ما يشغلها هو مصلحة ابنهما، ورغبتها في أن يعيش حياة صحية ومستقرة معها ومع والده في نفس الوقت.
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وأكدت جوري بكر أنها تنازلت عن كل الدعاوى القضائية التي كانت قد أقامتها ضد طليقها رامي، وقام الأخير بنفس الأمر، حيث ترى أن ما حدث في الأشهر الأخيرة تجربة لا تريد تكرارها مرة أخرى. ونفت جوري في نفس الوقت أن تكون قد عادت إلى عصمة طليقها مرة أخرى، لاسيما أن هناك من اعتقد ذلك بعد تصالحهما، مشددة على أن العلاقة بينهما أصبحت طيبة من أجل طفلهما.
انتهاء النزاعات القضائية بين جوري بكر وطليقهاوكانت الفنانة جوري بكر قد أعلنت أمس، الأحد 22 يونيو، تصالحها مع طليقها رامي زيان، وانتهاء النزاعات القضائية بينهما، وذلك من خلال بيان أصدرته عن طريق محاميها، وجاء نصه: "صرح المستشار محمد محمود جادو، المحامي بالنقض والمستشار القانوني للفنانة جوري بكر، بأنه أثناء سفر الفنانة لقضاء عطلتها رفقة طفلها بالساحل الشمالي، جمعتها الصدفة في حضور عدد من الصديقات بطليقها رامي زيان".
وأضاف البيان: "اتضح أن رامي زيان عاد إلى البلاد في زيارة قصيرة، فهرع طفلها إلى أبيه وقت أن رآه، ما أدى إلى تبادل الحديث والعتاب بينها وبين زيان، بشأن ما حصل من خلاف سابق بينهما، حدث على إثره أمور لا داعي للحديث عنها من جديد، واتفقا أن يحسن الأب رعاية ابنه أثناء اصطحابه له، وقررت الفنانة أنها سوف تتصالح وتتنازل عن حقها، وآثرت مصلحة طفلها عن أي أمر آخر، إذ إنها حريصة كل الحرص على أن يتم تربيته في بيئة نفسية سوية".
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اطلعي على: في يوم الأب: مَن هم أكثر النجوم الآباء أناقة في العالم العربي؟وتابع البيان: "فلا ذنب للطفل عما حدث من انفصال والديه، ويجب أن تكون العلاقة بين جوري ورامي طيبة ولا يشوبها النزاعات؛ حفاظًا على الطفل، من ثم فقد قررت الفنانة جوري بكر الذهاب إلى النيابة العامة والتصالح والتنازل عن بلاغها السابق، الجاري تحقيقه أمام نيابة أكتوبر أول، وإذ تؤكد الفنانة أنه لا صحة تمامًا عما تم نشره بوجود نزاعات متعلقة بالحضانة، أو ثمة نزاعات أسرية أخرى".
مشاركات جوري بكر في موسم دراما رمضان 2025يُذكر أن جوري بكر شاركت في موسم دراما رمضان 2025 خلال 3 مسلسلات دفعة واحدة، وهي: "المداح 5 – أسطورة العهد" بطولة حمادة هلال وغادة عادل ويسرا اللوزي وهبة مجدي وخالد الصاوي، و"شباب امرأة" بطولة غادة عبد الرازق ويوسف عمر وداليا شوقي ومحمد محمود، ومحمود حافظ، و"سيد الناس" بطولة عمرو سعد وإلهام شاهين وريم مصطفى وأحمد رزق وأحمد زاهر.
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ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».