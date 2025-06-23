أول تعليق من جوري بكر لـ الخليج 365 بعد تصالحها مع طليقها

جوري بكر: "كل ما يشغلني مصلحة ابني"

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انتهاء النزاعات القضائية بين جوري بكر وطليقها

View this post on Instagram A post shared by Jory Bakr (@jorybakrofficial)

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 يونيو 2025 08:53 مساءً - تعيش الفنانةحالة من الارتياح بعد تصالحها مع طليقها رامي زيان، وإسدال الستار علىالتي نشبت بينهما خلال الفترة الماضية، ووصولها إلى ساحات القضاء، خاصة بعدما حررت جوري محضراً ضد طليقها؛ تتهمه فيها بالتعدي عليها، فيما أقام طليقها دعوة قضائية، مطالباً بإسقاط الحضانة عن الفنانة جوري بكر بشأن ابنهما "تميم".وعلّقت جوري بكر على تصالحها مع طليقها في تصريح لـ ""، وقالت إن الأمور جاءت مصادفة تماماً، بعدما التقت بطليقها في الساحل الشمالي، حيث تواجدت هناك برفقة طفلهما تميم، الذي ذهب ناحية والده بمجرد مشاهدته، موضحة أنها لم تتردد لحظة في الموافقة على مبادرة الصلح؛ لأن ما يشغلها هو مصلحة ابنهما، ورغبتها في أن يعيش حياة صحية ومستقرة معها ومع والده في نفس الوقت.قد تحبين قراءة: بالتزامن مع يوم الأب: هؤلاء النجوم يعانون من محنة فقدان الأبوأكدتأنها تنازلت عن كل الدعاوى القضائية التي كانت قد أقامتها ضد طليقها رامي، وقام الأخير بنفس الأمر، حيث ترى أن ما حدث في الأشهر الأخيرة تجربة لا تريد تكرارها مرة أخرى. ونفت جوري في نفس الوقت أن تكون قد عادت إلى عصمة طليقها مرة أخرى، لاسيما أن هناك من اعتقد ذلك بعد تصالحهما، مشددة على أن العلاقة بينهما أصبحت طيبة من أجل طفلهما.وكانت الفنانةقد أعلنت أمس، الأحد 22 يونيو، تصالحها مع طليقها رامي زيان، وانتهاء النزاعات القضائية بينهما، وذلك من خلال بيان أصدرته عن طريق محاميها، وجاء نصه: "صرح المستشار محمد محمود جادو، المحامي بالنقض والمستشار القانوني للفنانة جوري بكر، بأنه أثناء سفر الفنانة لقضاء عطلتها رفقة طفلها بالساحل الشمالي، جمعتها الصدفة في حضور عدد من الصديقات بطليقها رامي زيان".وأضاف البيان: "اتضح أن رامي زيان عاد إلى البلاد في زيارة قصيرة، فهرع طفلها إلى أبيه وقت أن رآه، ما أدى إلى تبادل الحديث والعتاب بينها وبين زيان، بشأن ما حصل من خلاف سابق بينهما، حدث على إثره أمور لا داعي للحديث عنها من جديد، واتفقا أن يحسن الأب رعاية ابنه أثناء اصطحابه له، وقررت الفنانة أنها سوف تتصالح وتتنازل عن حقها، وآثرت مصلحة طفلها عن أي أمر آخر، إذ إنها حريصة كل الحرص على أن يتم تربيته في بيئة نفسية سوية".

اطلعي على: في يوم الأب: مَن هم أكثر النجوم الآباء أناقة في العالم العربي؟وتابع البيان: "فلا ذنب للطفل عما حدث من انفصال والديه، ويجب أن تكون العلاقة بين جوري ورامي طيبة ولا يشوبها النزاعات؛ حفاظًا على الطفل، من ثم فقد قررت الفنانة جوري بكر الذهاب إلى النيابة العامة والتصالح والتنازل عن بلاغها السابق، الجاري تحقيقه أمام نيابة أكتوبر أول، وإذ تؤكد الفنانة أنه لا صحة تمامًا عما تم نشره بوجود نزاعات متعلقة بالحضانة، أو ثمة نزاعات أسرية أخرى".

مشاركات جوري بكر في موسم دراما رمضان 2025

يُذكر أنشاركت في موسم دراما رمضان 2025 خلال 3 مسلسلات دفعة واحدة، وهي: "" بطولةوغادة عادل ويسرا اللوزي وهبة مجدي وخالد الصاوي، و"شباب امرأة" بطولةويوسف عمر وداليا شوقي ومحمد محمود، ومحمود حافظ، و"سيد الناس" بطولةوإلهام شاهين وريم مصطفى وأحمد رزق وأحمد زاهر.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».