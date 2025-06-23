بدءًا من العام المقبل.. إيلون ماسك يعد بإعادة البصر للمكفوفين

ميرنا وليد - بيروت - يقول الملياردير العالمي إيلون ماسك إن شركته نيورالينك قد تُمكّن المكفوفين من استعادة الرؤية في أقرب وقت ممكن العام المقبل.



و صُممت شريحة الدماغ هذه من نيورالينك لتحفيز أجزاء الدماغ المسؤولة عن الرؤية، و يعتقد ماسك أنها قد تُجدي نفعًا حتى مع الأشخاص الذين وُلدوا مكفوفين.

لا تزال هذه التقنية في مرحلة الاختبار الأولية، لكن نيورالينك حصلت بالفعل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) للتجارب البشرية، و الهدف هو توسيع آفاق التواصل بين الدماغ والآلة، وربما تغيير مستقبل البصر والإعاقة.