إيمان الباني تستمتع بعطلتها مع زوجها مراد يلدريم في اجواء رومنسية

ميرنا وليد - بيروت - شاركت ملكة جمال المغرب إيمان الباني مقطع فيديو مع متابعيها عبر حسابها الخاص، أظهرت فيها الاوقات الجميلة التي تقضيها مع زوجها الممثل التركي مراد يلدريم خلال قضائهم العطلة سوياً في اجواء صيفية رائعة، و رومنسية مميزة.



و كانت قد وثقت ملكة جمال المغرب إيمان الباني، أجواء عائلية من عطلتها الصيفية مع زوجها الممثل التركي مراد يلدريم وابنتهما ميراي في مزرعة خاصة.

وظهر مراد في الفيديو وهو يستمتع مع ابنته ميراي في المزرعة، حيث خطفت الطفلة الأنظار بردة فعلها مع الحيوانات وطريقة تفاعلها مع والدها.

وأرفقت إيمان الفيديو بتعليق عبرت فيه عن اهتمامها بالعائلة قائلة: "العائلة تأتي في المرتبة الأولى".

