كارول سماحة تنشر صوراً خاصة لابنتها وتوجه رسالة مؤثرة لزوجها

بعد نحو شهر على رحيله، احتفلت النجمة كارول سماحة بطريقة مؤثرة بعيد الأب من خلال مجموعة من الصور العائلية اللطيفة التي جمعت المنتج الراحل وليد مصطفى وابنتهما الوحيدة تالا.

ووثقت النجمة اللبنانية من خلال منشورها أجمل اللحظات التي جمعت الطفلة الصغيرة بوالدهما من مراحل مختلفة من الطفولة إلى سنها الحالي، وأظهرت من خلال الصور والفيديو حنية الراحل وعلاقته المميزة مع تالا وتأثيره اللطيف والكبير على حياتهما، وعبرت من خلال المنشور عن شوقها الكبير له.

وأرفقت كارول سماحة المنشور برسالة حزينة كتبت فيها: " تركت فراغ كبير بقلبها... كنت الحضن، والأمان، والسند. بعدك بكل زاوية بالبيت، بكل تفصيل، بكل لحظة ضعف مندور فيها عنك...عم حاول قد ما فيّي عبّي الفراغ اللي تركتو... بس ما في حدا بيشبهك، إنت مش بس أب، إنت مدرسة حب وتضحية ما بتتكرر... كل عيد أب... وروحك مرتاحة بالسما، يا أطيب وأحن أب بالدني".

على الصعيد الفني، تستعد كارول للعودة إلى جمهورها بحفل غنائي مرتقب في بيروت، في 19 يوليو المقبل على مسرح Beirut Hall. وقد نشرت البوستر الرسمي للحفل عبر حسابها على إنستغرام، وأرفقته بتعليق قالت خلاله: " بيروت.. عائد إلى الديار! اشتقتُ للحيوية..والمسرح..ولكم..نلتقي في 19 يوليو في قاعة بيروت.. لقضاء ليلة لا تُنسى".

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