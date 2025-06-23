دينا الشربيني وأمينة خليل ترقصان معاً في أجواء شبابية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للنجمتين دينا الشربيني وأمينة خليل، خلال مفاجأة أعداها لأحد أصدقائهما قبل زفافه.

وظهرت في المقاطع النجمتين في البداية بملابس كاجوال وكانتا قد أعدتا مفاجأة للعريس لحظة دخوله إلى الغرفة بوجود فرقة تعزف على الطبلة والمزمار، وقد شاركتا في الرقص بطريقة عفوية.

وتعد هذه المفاجأة أول ظهور لأمينة خليل بعد حفل زفافها، وقد بدت في غاية السعادة والمرح بشعرها القصير ولفتت الأنظار بعلاقتها المميزة وصداقتها الجميلة مع الشربيني، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع وأثنوا على علاقة الصداقة الدائمة بينهما.



ومن ثم تداولت صفحات محبي النجمة المصرية مقاطع فيديو من الحفل وظهرت فيه دينا الشربيني بفستان أنيق باللون الفوشيا وبدت في غاية الحماس وهي تغني وترقص مع أصدقائها، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع وأثنوا على روحها الايجابية وروحها الجميلة التي تبثها في كل مكان تتواجد فيه.

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