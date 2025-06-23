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التقى الفنّان محمّد رمضان مساء الأحد المنتج أحمد السّبكيّ، في اجتماع فنّيّ أعاد فتح صفحة التّعاون بينهما بعد انقطاع دام لعدّة أعوام.
وتمّ التداول بأكثر من صورة عبر مواقع التواصل جمعت رمضان بالسّبكيّ وعدد من أفراد فريق شركة السّبكيّ للإنتاج، إلى جانب شقيق رمضان، حيث تمّ الاعلان عن اتفاق مبدئيّ على مشروع سينمائيّ جديد يعيدهما إلى التّعاون من جديد.
هذا العمل سيكون الأوّل بين الطّرفَين منذ فيلم “الدّيزل” عام ٢٠١٨ الّذي شهد نهاية مرحلة من الشّراكة الّتي بدأت بفيلم “عبده موتة” في ٢٠١٢، تلاه “قلب الأسد” عام ٢٠١٣، وكلاهما حقّق نجاحًا جماهيريًّا كبيرًا.
من جهة أخرى، يواصل محمّد رمضان حاليًّا تصوير فيلمه المرتقب “أسد” الّذي تدور أحداثه في حقبة المماليك. الفيلم يضمّ نخبة من النّجوم أبرزها: رزان جمال، ماجد الكدواني، شريف سلامة، ركين سعد، خالد الصّاوي، علي قاسم، إسلام مبارك، ومحمود السّراج، وهو من تأليف وإخراج محمّد دياب.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد انقطاع ستّ سنوات، محمّد رمضان والسّبكيّ يعودان للعمل معًا… اقرأ التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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