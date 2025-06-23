حسن الرداد يكشف اسراراً وخفايا شكلت ملامح شخصيته على مدار السنوات

خلال لقائه في برنامج "الممر" المذاع على قناة "أبوظبي"، كشف الفنان حسن الرداد عن أسرار وخفايا أثرت بشكل عميق في تكوين شخصيته طوال السنوات الماضية.

وقال الرداد: "الزمن هو كل حياتي، هو اللي شكّلني، مررت بتجارب كتيرة خلّتني أحب الماضي وأحترم كل لحظة عشتها، الواحد أحياناً بيفكر إنه سيد قراره، لكن الحقيقة إن الزمن أقوى من أي إنسان، هو اللي بيلعب لعبته".

وأضاف: "الزمن خد مني حاجات كتير أوي، فقدت أخويا وأبويا وأمي... وده غيّر فيّ حاجات كتير، وغيّر شكل شخصيتي تماماً".

وكان حسن الرداد قد حسم الجدل حول الصورة المنتشرة له على السوشيال ميديا مع عدد من الفنانين أثناء سفرهم الى أميركا لتشجيع النادي الأهلي في كأس العالم للأندية.

وأكد الرداد أن الصورة قديمة نافياً سفره الى أميركا، وظهر في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك" موضحاً الأمر بالقول: "في حد منزّل ليا صورة مع نجوم كبار وبيقول إن إحنا في أمريكا ورايحين نشجّع النادي الأهلي في كأس العالم".

وأضاف: "وطبعاً عارفين النتيجة إن النادي الأهلي هيخسر عشان الفنانين رايحين يشجعوا... دي صورة قديمة وأنا مش في أمريكا، أنا في مصر وده تقل دم وسماجة من اللذيذ اللي كتب الموضوع ده".

واختتم حسن الرداد حديثه قائلاً: "يا ريت نشجّع النادي الأهلي من غير استظراف".

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