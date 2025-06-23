روبي تعلّق على نجاح حفلها بمهرجان موازين في المغرب

خلال استضافتها في برنامج "et بالعربي"، على هامش حفلها في "مهرجان موازين" بالمغرب، علّقت الفنانة روبي على تصدّر أغنية "ليه بيداري" ترند مواقع التواصل الاجتماعي بعد 21 سنة من طرحها، كما تحدّثت عن مشاركتها في المهرجان.

وقالت روبي: "الأغنية دي سبحان الله تريد ومحبوبة طول الوقت، وتفاعُل الناس معاها في كل حفلة غير طبيعي، الله يرحمه محمد رحيم كان فنان كبير عمل لي أغاني جميلة أوي، أنا متشرفة إني اشتغلت معاه الله يرحمه".

أما عن مشاركتها في "مهرجان موازين" بالمغرب، فقالت روبي: "الجمهور المغربي مبدع ومثقف وبيحب الفن وهما فنانين في نفسهم كده، ولما جيت المهرجان وشفت التفاعل والعدد الكبير أوي زي ما يكون أدرينالين ضرب في نفوخي، والواحد كان مبسوط أوي وحاجة مشرّفة إني أغني في مهرجان زي ده، وفي نفس الوقت المغرب بلد جميلة وناسها جمال".

وكانت روبي قد أحيت حفل افتتاح الدورة الـ٢٠ من "مهرجان موازين" في ليلة استثنائية وحفل غنائي هو الأضخم على منصة النهضة في العاصمة المغربية الرباط، امتد حتى الساعات الأولى من الصباح، رافعاً شعار "كامل العدد".

وقدّمت روبي خلال الحفل عدداً كبيراً من أغانيها الشهيرة التي حققت نجاحاً على مدار السنوات الماضية، منها: "قلبي بلاستيك" و"ليه بيداري كده"، "إنت عارف ليه"، و"يالرموش" و"يا ليالي".

وحرصت روبي على تقديم مفاجأة لجمهور الحفل بعد تأديتها أغنية "الليلة حلوة" إذ قالت: "دي كانت أغنيتي الصيف اللي فات هسمّعكم أغنيتي الجديدة اللي هتنزل في الصيف ده"... وغنّت جملاً بسيطة من الأغنية التي تقول كلماتها: "جوة حتة مش هقول أنا فين... سحرنا وخطف العين" ليتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

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