محمد حماقي يتألق في مهرجان موازين ويشيد بالمنتخب المغربي

أحيا الفنان محمد حماقي حفلاً غنائياً ضخماً ضمن فعاليات "مهرجان موازين الدولي" في دورته الـ20 بالعاصمة المغربية الرباط على مسرح النهضة، في مشاركة هي الثالثة له في المهرجان بحفل "كامل العدد" سجل رقماً قياسياً بحضور 135 ألف شخص.

وبمجرد ظهور حماقي على مسرح الحفل، تفاعل معه الجمهور بحماسة، خاصة أنه يحظى بشعبية كبيرة في المغرب العربي.

وحرص حماقي في الحفل على تقديم برنامج غنائي مميز بدأه بأغنية "نفسي أبقى جنبه"، ثم قدّم باقة مميزة من أغانيه مثل: "أحلى حاجة فيكي"، "من البداية"، "أجمل يوم"، "يا ستار"، "واحدة واحدة"، "ما بلاش" وغيرها الكثير.

وفي لقطة مميزة لمحمد حماقي، أهدى إليه الجمهور "تي شيرت" المنتخب المغربي ليرتديه على المسرح، ثم يوقّع على كرة كأس العالم التي تستضيفها المغرب بعد خمس سنوات، مُشيداً بالمنتخب المغربي بعد حصوله على المركز الرابع في بطولة كأس العالم لكرة القدم في دورته الأخيرة، والمستوى الرفيع الذي وصل إليه المنتخب أخيراً، مداعباً الجمهور بالقول: "هحترف في منتخب المغرب".

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