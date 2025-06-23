بسمة بوسيل تكشف كواليس تصوير آخر مشاهدها في فيلم بيج رامي

أعلنت الفنانة بسمة بوسيل، عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" الانتهاء من تصوير كل مشاهدها في أولى تجاربها التمثيلية، فيلم "بيج رامي" من بطولة الفنان رامز جلال.

ونشرت بسمة مجموعة صور من كواليس تصوير آخر مشاهدها في الفيلم، وعلّقت عليها قائلةً: "وأخيراً انتهيت من أول فيلم ليا "بيج رامي"، قريباً إن شاء الله".

وكانت بسمة بوسيل قد أعلنت عن عودتها الى الفن بعد فترة من التوقف بسبب الحالة الصحية لنجلها آدم، واستأنفت نشاطها الفني مع المنتج محمد حامد، في أغنية جديدة بعنوان "أبو حب"، ضمن أغاني ألبومها الجديد "حلم".

أغنية "أبو حب" لبسمة بوسيل طُرحت عبر منصات الاستماع المختلفة، ومن المقرر طرحها خلال ساعات عبر "يوتيوب"، وهي من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان عطار، وتوزيع جلال حمداوي، وإنتاج شركة "كاسيت ميديا" للمنتج محمد حامد.

وكانت بسمة بوسيل قد حققت نجاحاً لافتاً بأحدث أغانيها "في شرع مين"، والتي طُرحت أخيراً عبر قناتها الرسمية في "يوتيوب" ومنصاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقت الأغنية صدى واسعاً بين جمهورها، حيث تفاعل معها المتابعون بقوة، مثنين على صوت بسمة الساحر والكلمات التي لامست مشاعرهم. والأغنية من كلمات أدهم معتز وألحان مؤمن ياسر

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