شكرا لقرائتكم خبر عن سعد لمجرد يحيي حفلاً في المغرب يوليو المقبل ضمن موسم صيف 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم المغربي سعد لمجرد لإحياء حفل غنائي ضخم في المغرب يوم السبت الموافق 12 يوليو 2025، وذلك ضمن فعاليات موسم صيف 2025، ويقدم لمجرد خلال الحفل مجموعة من أبرز أغانيه التي لاقت نجاحًا واسعًا، سواء من أرشيفه الفني أو من أحدث إصداراته، وسط تفاعل كبير من جمهوره المنتظر.

وفي سياق متصل، طرح سعد لمجرد مؤخرًا أغنيته الجديدة "ريسكينا"، من كلمات محمد أمير، ألحان صلاح مجاهد لازارو، وتوزيع زهير الحصادي، بينما قام مادارا بعملية الميكس والماستر، والكليب من توقيع المخرج أمير رواني، الذي سبق أن تعاون مع سعد في عدد من الأعمال المصوّرة الناجحة.

كما أصدر لمجرد أغنية أخرى بعنوان "سقفة" على طريقة الفيديو كليب، عبر موقع يوتيوب وجميع منصات الموسيقى الرقمية. الأغنية من كلمات خالد ڤيرناس، ألحان ياسر نور، وتوزيع وميكس وماستر توما، أما الكليب فقد أخرجه حسام الحسيني.

وكان طرح سعد الماضى أغنية باللهجة المصرية بعنوان "بشوفك" من كلمات الشاعر أمير طعيمة،وعزيز الشافعى اللحن، وأحمد وحيد كينج فى التوزيع، وهندسة صوتية هانى محروس.