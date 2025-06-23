شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عبد الله يكتب: "ريستارت" كوميديا تامر حسني تفضح أمراض هوس السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مشهد متكرر على مدار 110 دقائق، كان جمهور السينمات يصرخ ضاحكا من أداء الفنان تامر حسنى في فيلمه الجديد "ريستارت"، لكن الضحكات خفتت تدريجيًا حين كشفت الكوميديا الصارخة عن حقيقة مؤلمة نعيشها جميعًا في زمن السوشيال ميديا.

نجح الفيلم الذى ألفه أيمن بهجت قمر وأخرجته سارة وفيق، في تقديم هجاء لاذع لـ"هوس التريندات" و"التفاهة الرقمية" ونقد ذكي لظاهرة "الاستعراض الرقمي" بكل تبعاتها، والتحذير من تحول السوشيال ميديا لـ"إدمان جماعي".

برع تامر حسنى في تقديم شخصية "خفيفة الظل" لكنها تحمل رسالة عميقة، بينما أثبتت سارة وفيق موهبتها الإخراجية في توظيف الكوميديا لخدمة الفكرة، ومحمد ثروت أكد أنه "معجون كوميديا" وحقيقي هنا الزاهد كانت "كريزة" الفيلم.

رسالة الفيلم "مش كل حاجة نمشي وراها" رغم الضحك والسخرية، حمل الفيلم رسائل جادة تحذيرا من الانجراف وراء "التريندات" العمياء ودعوة للتمييز بين الحقيقي والمزيف في العالم الرقمي، التأكيد على أهمية "إعادة التشغيل" (Restart) للوعي الجماعي.