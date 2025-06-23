شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز أعمال السورية نور على بعد تعاقدها على مسلسل مولانا مع تيم الحسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت الفنانة السورية نور علي، إلى فريق عمل مسلسل "مولانا" للنجم تيم حسن، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان 2026، إلى جانب النجم تيم حسن، والعمل من تأليف لبنى الحداد وإخراج سامر البرقاوي، ومن المقرر بدء التحضيرات الخاصة بالمسلسل خلال الأسابيع المقبلة تمهيدًا لبدء التصوير فور الانتهاء من التعاقدات مع الفنانين المشاركين فى البطولة.



نور على

يذكر أن نور على حققت نجاحًا كبيرًا في رمضان 2025 من خلال عملين متنوعين ما بين الدراما الاجتماعية التي تقترب من التراجيديا في مسلسل "البطل" للمخرج الليث حجو، بالإضافة إلى دورها في الجزء الثاني من مسلسل الكوميديا السوداء "ما اختلفنا".

وتعد نور على أحد أبرز الوجوه السورية في الدراما العريبة الفترة الماضية، تخرّجت من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق عام 2018، قدمت شخصية دينا في مسلسل عروس بيروت في أجزاء المسلسل الثلاثة، وحققت من خلاله شهرة واسعة، وقدمت أيضًا دور "ميرا" مدربة اليوجا التي تقع في قصة حب مع رجل متزوج فى مسلسل ستيلتو الشهير.



نور



نور على نور على



