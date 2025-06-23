شكرا لقرائتكم خبر عن تزامنا مع الذكرى الثلاثين لرحيله.. "عاطف الطيب" على "الوثائقية" قريبا (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إنتاج الفيلم الوثائقي "عاطف الطيب"، وعرضه على شاشة "الوثائقية" قريبًا، وذلك بالتزامن مع الذكرى الثلاثين لرحيله.



عاطف الطيب

يوثق الفيلم رحلة المخرج عاطف الطيب، بوصفه أحد رواد السينما الواقعية في مصر، مسلطًا الضوء على مرحلة تكوينه الأولى وسط أسرته البسيطة، وهي الفترة التي أسهمت مبكرًا في صياغة شخصيته وكثير من أفكاره.

ويتتبع الفيلم أهم المحطات في حياة عاطف الطيب، بدايةً من دراسته والتحاقه بالمعهد العالي للسينما في ستينيات القرن الماضي، مرورًا بمرحلة عمله في السينما التسجيلية، وتوثيقه مشاهد القتال على الجبهة في أثناء حرب أكتوبر 1973، ومساعدته اثنين من كبار المخرجين، هما: يوسف شاهين، وشادي عبد السلام، وصولًا إلى مرحلة أعماله الروائية التي بدأت مع فيلم "الغيرة القاتلة"، عام 1982، والذي قدَّم بعده عددًا من الأفلام التي لا تسقط من الذاكرة، مثل "سواق الأتوبيس"، و"الهروب"، و"البريء"، و"ليلة ساخنة"، و"جبر الخواطر"، آخر أفلامه الذي رحل قبل أن يراه على شاشة السينما، وهي الأعمال التي مثلت إضافة للسينما المصرية والعربية، وجعلته واحدًا من أهم المخرجين المصريين.