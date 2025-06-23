شكرا لقرائتكم خبر عن نسرين أمين تنتهى من تصوير فيلم بيج رامي مع رامز جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الفنانة نسرين أمين، من تصوير آخر مشاهدها في فيلم بيج رامي بطولة الفنان رامز جلال، حيث استغرق التصوير ما يقرب من الشهرين، ومن المقرر الانتهاء من عمليات المونتاج وتجهز الفيلم للعرض قريبًا وتحديد في موسم صيف 2025 السينمائي.

فيلم بيج رامي من بطولة رامز جلال، بسمة بوسيل، محمد عبد الرحمن توتا، محمد أنور، نسرين أمين، محمود حافظ، وهدى الإتربى، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، والفيلم من تأليف فاروق هشام ومصطفى عمر وإخراج محمود كريم وتدور الأحداث في إطار كوميدى غير تقليدي كعادة أفلام رامز جلال.

وكان آخر أعمال نسرين أمين في السينما فيلم "الدشاش"، الذي شاركت في بطولته إلى جانب محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، أحمد الرافعي، مريم الجندي، محسن منصور، أحمد فهيم رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، ياسر علي ماهر، عفاف مصطفى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف جوزيف فوزى وإخراج سامح عبد العزيز.

أما رامز جلال فقدم آخر أفلامه، "أخي فوق الشجرة" الذي تم عرضه في يناير 2023، وشارك في بطولته نسرين طافش، تارا عماد، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، ويزو، إسلام إبراهيم، ياسمين رحمي، وائل العوني، ميريت عمر الحريري حمد فتحي أبو الريش، عبد الباسط حمودة بشخصيته الحقيقية، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم