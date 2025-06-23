شكرا لقرائتكم خبر عن هيلاري بيرتون تتحدث عن صعوبة تصوير مشهد أمام زوجها في The Walking Dead: Dead City والان مع تفاصيل الخبر

تذكرت الممثلة العالمية هيلاري بيرتون، تصوير مشهد من مسلسل The Walking Dead: Dead City مع زوجها جيفري دين مورجان، وفي حديثها مع مجلة People، وصفت هيلاري الحلقة التي عرضت لأول مرة في 15 يونيو، بأنها "حلقة صعبة للغاية للتصوير".

بما أن الحلقة أظهرت جيفري وهو يهذي بموت زوجته بعد إصابة في الرأس، كشفت هيلاري: "ما لم يعرفه الناس هو أن والد جيف كان يحتضر طوال هذا الموسم، ولقد توفي قبل 6 أيام تقريبًا من تصوير هذا المشهد".

وأضافت: "مشاهدة هذا الرجل الذي أحبه كثيرًا وهو يكتنفه الحزن ويحاول جاهدًا التركيز في العمل والتماسك، لا أبكي إلا إذا شاهدته، وكان من المدهش حقًا أن أرى الشخص الذي أحبه كثيرًا في العالم قادرًا على فعل ذلك".

وأشارت هيلاري إلى أنه "كان قادرًا على توجيه قدر كبير من الحزن الذي كان يشعر به تجاه والده إلى هذه الحلقة دون أن يخيب آمال أي شخص"، وقالت هيلاري بيرتون: "توفي والد جيفري دين مورجان، في الثاني من يوليو بعد مرض قصير، وحصل على بضعة أيام إجازة من التصوير للذهاب ليودع موتاه في كاليفورنيا".

كان الجميع يعلم أنه يمر بهذه المأساة، لكن هذه القصص كانت مكتوبة مسبقًا، عندما علمنا بمرض والده، لم نكن نعلم أننا سنضطر لتصوير هذا المشهد بعد أيام من رؤيته الأخيرة، وبالتأكيد لم نكن نعلم أن هذه الحلقة ستُعرض في عيد الأب، فكان الأمر مُرهقًا للغاية".