شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمرات صحفية لنجوم الليلة الرابعة من مهرجان موازين والان مع تفاصيل الخبر

تُقام بعد قليل على هامش مهرجان موازين الدولى فى دورته العشرين، مؤتمرات صحفية لنجوم الليلة الرابعة قبل إقامة حفلاتهم الغنائية بالعاصمة المغربية الرباط بين عدة مسارح مختلفة.

أول مؤتمر صحفى مع الفنان التونسى نوردو، ومن بعده الفنانة العراقية شذى حسون، ثم نادية العروسى من المغرب، والفنان سبعتون من المغرب، والفنان على الصامد، وفى النهاية الفنان النيجيرى إتوك أوبونغ.

ومن المعروف أن مهرجان موازين الدولى أكبر مهرجان غنائى فى القارة الأفريقية، وواحد من أهم وأكبر مهرجانات العالم، دورته الـ 20، ويقدم المهرجان هذا العام برنامجا غير مسبوق، ومن المقرر أن يحيى حفلات المهرجان نخبة من النجوم العرب والعالميين، وأصوات من المغرب، وذلك على مدار تسعة أيام تبدأ رسميا للجمهور فى 20 يونيو إلى 28 يونيو يجمع مهرجان موازين فيها ملايين المتفرجين الذين سيتوافدون إلى أكثر من ساحة عرض وعددهم ستة مسارح، يغنى عليها فنانون من جميع القارات، بحيث يتم تخصيص كل ساحة للون غنائى معين، ما بين الموسيقى العالمية والشرقية.



