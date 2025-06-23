رانيا فريد شوقي تكشف عن تفاصيل في علاقة والدها بهدى سلطان: كانوا بيغيروا على بعض جدًا

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 يونيو 2025 04:20 مساءً - كشفت الفنانة رانيا فريد شوقي عن علاقة والدها الفنان الكبير فريد شوقي بالفنانة الراحلة هدى سلطان، وذلك من خلال مجموعة من العبارات لخصت من خلالها مدى الحب والإحترام المتبادل بينهما؛ سواء عندما كانا زوجين أو بعد الإنفصال.

هذه تفاصيل علاقة فريد شوقي وهدى سلطان

نشرت رانيا فريد شوقي من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"؛ مجموعة من صورها وعلقت على الصور ببعض العبارات التي لخصت من خلالها طبيعة علاقة والدها "وحش الشاشة" النجم الراحلبالفنانة الراحلة

وجاءت هذه العبارات على صورها كالتالي: "علاقة فريد شوقي وهدى سلطان أتجوزوا عن حب وخلفوا ناهد ومها.. كانوا بيغيروا على بعض أوي وهما متجوزين"، وأكملت رانيا: "علاقة ماما وهدى سلطان كانت حلوة وقعدوا سوا في نفس البيت فترة.. علاقته بـ هدى سلطان كانت عادية بعد الطلاق ومكنش فيه كره".

وعلقت رانيا فريد شوقي على منشورها قائلة: "في كلام ماينفعش يتقال عنه غير إنه من القلب.. شوية جمل قولتهم عن علاقة بابا و هدى سلطان، وحبيت أشاركهم معاكم".

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آخر أعمال رانيا فريد شوقي الفنية

يُذكر أن آخر أعمالكان مسلسل "حسبة عمري" الذي عُرض في شهر رمضان 2025؛ المسلسل شارك في بطولته عدد من النجوم أبرزهم روجينا، عمرو عبدالجليل، محمود البزاوي، محمد رضوان، على الطيب، عمر رزيق، نادين، وآخرين وهو من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.

ودارت أحداثه حول (هند) التي تتفاقم الخلافات بينها وبين زوجها (فاروق) ويطردها من المنزل، فتسعى للحصول على الطلاق والمطالبة بحق (الكد والسعاية) والحصول على نصف ممتلكاته، فتبدأ بينهما حرب طويلة حول ذلك، ويتدخل فيها أطراف كثيرة ما بين مؤيد ومعارض.

كما شاركت رانيا فريد شوقي ببطولة مسرحية "مش روميو وجوليت"، والتي تأتي من إنتاج فرقة المسرح القومي بقيادة الدكتور أيمن الشيوي. وهي قصة مستوحاة من قصة "روميو وجوليت" لـ ويليام شكسبير. وتشارك بطولتها بجانب كلٍّ من الفنانين: علي الحجار، ميدو عادل، عزت زين، دنيا النشار، طه خليفة، آسر علي، طارق راغب، والمطربة أميرة أحمد.

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