ما هو سر تصدر أغنية ليه بيداري كدا لروبي الترند من جديد؟ الفنانة تجيب

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 يونيو 2025 04:20 مساءً - أشعلت النجمة المصرية روبي الأجواء في السهرة الافتتاحية للدورة العشرين من مهرجان موازين – إيقاعات العالم، أحد أضخم المهرجانات الموسيقية في العالم العربي، حيث تألقت على مسرح "النهضة" بالعاصمة المغربية الرباط وسط حضور جماهيري كبير ملأ المدرجات بالكامل.

وعلى هامش الحفل، تحدثت روبي خلال تصريحات تلفزيونية لموقع " ET بالعربي" عن أغنيتها الجديدة بالإضافة إلى ديو مرتقب مع محمود العسيلي، كما كشفت سبب تصدر أغنيتها "ليه بيداري كدا" الترند من جديد.

ما هو سر تصدر أغنية ليه بيداري كدا الترند من جديد؟

روبي تشيد بالجمهور المغربي ومشاركتها بمهرجان موازين

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قالت روبي: "هي ترند ومحبوبة طول الوقت الحمد لله، وكل ما تشتغل في حفلة بيكون تفاعل الناس معها غير طبيعي، وأيضًا الله يرحمه محمد رحيم ملحن الأغنية كان فنان كبير جدًا، وعمل لي أغاني كثيرة حلوة، وأنا أتشرفت أني أشتغلت معاه وعمل لي حاجات جميلة جدًا".وعن تفاعل الجمهور المغربي معها خلال حفلتها قالت: "الجمهور المغربي مثقف ومبدع وذواق، وبيحبوا الفن وهما نفسهم فنانين، وعند مشاركتي بالمهرجان ورأيت التفاعل والعدد الكبير جدًا الذي حضر الحفل، حمسنى وزود الأدرنيالين عندي وكنت سعيدة للغاية"، وأكملت: "حاجة مشرفة أني أغني في المهرجان والمغرب بلد جميلة وناسها جميلة".

وعن إطلالتها بالحفل حيث تألقت بفستان قصير لامع جمع بين اللونين الأسود والفضي أضفى لمسة مميزة على حضورها، وزادت من حيوية العرض الذي جمع بين الغناء والرقص، قالت روبي: "أنا لي ستايل معين وأحيانًا بحب أغير، ولكن بالشكل المناسب والملائم لي".

اطلعوا على روبي الأكثر نشاطاً على مستوى الحفلات الغنائية بالأشهر الأخيرة

روبي تتحدث عن أغنيتها الجديدة وديو مرتقب مع العسيلي

وكانتقد أشعلت الأجواء في مدينة "الرباط" بالمغرب ضمن حفلات مهرجان موازين؛ وخلال الحفل فاجأتوحمست جمهورها المغربي، بغناء جزء من أغنيتها الجديدة لأول مرة قبل طرحها، والأغنية من ألحان أحمد طارق يحيى.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: "جوا حتة مش هقول فين... دخل سحرنا وخطف العين... بس خلاص"، وقالت روبي خلال اللقاء: "لم نختر بعد اسم الأغنية، وهي أغنية سينجل سيتم طرحها في الصيف، وقلت جزء منها في الحفل، وأجهز لألبوم صغير ولكن بعد انتهاء فصل الصيف".

كما كشفت عن مشروع ديو يجمعها بالفنان محمود العسيلي، حيث قالت: "مشروع قائم بيني وبين العسيلي وهو شخص جميل أنا أحب أغني معه، ويارب تكون أغنية حلوة تعجب الناس".

وقد تألقت روبي خلال حفلها بمهرجان موازين من خلال مجموعة من أشهر أغانيها مثل: "ليه بيداري"، "الليلة حلوة"، "3 ساعات متواصلة"، و"نمت ننه"، وسط تفاعل واسع من الجمهور الذي تمايل على أنغامها.

روبي الأكثر نشاطاً على مستوى الحفلات الغنائية

"إخواتي" آخر أعمال روبي الدرامية

يذكر أن الفنانةتعيش نشاطاً ملحوظاً على مستوى إحياء الحفلات الغنائية خلال الفترة الماضية، وسجلت اسمها كأكثر نجمات الغناء إحياءً للحفلات الغنائية على مدار ثلاثة الأشهر الأخيرة وتحديداً منذ انتهاء شهر رمضان 2025 الذي يحصل فيه المطربون على إجازة من الحفلات الجماهيرية، حيث أحيت روبي 6 حفلات دفعة واحدة.ومن الناحية الدرامية تواجدتفي دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "إخواتي" إلى جانب كلّ من: نيللي كريم، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، إسلام حافظ، بسنت أبو باشا، عفاف رشاد، أحمد الأزعر، محمد صلاح، وضيوف الشرف محمد ممدوح، شيرين رضا، أحمد حاتم، علي قاسم، ثراء جبيل، والعمل من تأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر خضير.

ودارت أحداث مسلسل "إخواتي" في إطار اجتماعي لايت حول معاناة 4 شقيقات من مشاكل في التعامل مع الرجال، ويسعين لتحقيق أحلامهن الخاصة وسط تحديات الحياة اليومية، لكن تنقلب حياتهن رأساً على عقب بعد مقتل زوج إحداهن كما رأت في المنام، فتلجأ إلى شقيقاتها للبحث سوياً عن حل لإبعاد تُهمة القتل عنها وسط مفارقات ومواقف غير متوقعة.

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