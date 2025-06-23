بالرغم من مرور 14 عامًا على رحيلها.. هاني شاكر يحيى ذكرى وفاة ابنته

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 يونيو 2025 04:20 مساءً - مازال الفنان هاني شاكر يعاني من حالة الحزن والآسى على فقدان ابنته الوحيدة "دينا"، ويحرص باستمرار على إحياء ذكرى وفاتها كل عام، على الرغم من رحيلها عن عالمنا منذ حوالي 14 عامًا؛ حيث رحلت دينا عن عالمنا عام 2011 بعد صراع مع مرض السرطان.

هاني شاكر يحيى ذكرى وفاة ابنته

وشارك هاني شاكر من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"؛ صورة لابنته الراحلة ""؛ وعلق عليها قائلًا: "اليوم ذكري وفاة.. رحمك الله وأسكنك فسيح جناته".

وقد تفاعل النجوم وجمهور هاني شاكر مع منشوره؛ وانهالت عليه التعليقات المتوجه بالدعاء للراحلة، وتمنوا أن ينزل الله صبره وسلوانه على قلب والدها النجم هاني شاكر.

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سبب وفاة ابنه هاني شاكر في عمرٍ صغير

يُذكر أناكتشف إصابة ابنتهبـ مرض السرطان بعد أن أنجبت طفليها التوأم "مجدي ومليكة"، وانقطع عن الغناء على مدار عام ونصف، رافق خلالها ابنته في رحلات علاجها على أمل الشفاء، لكنها توفت سريعًا عام 2011 وهي لم تُكمل عامها الـ 27 بعد، وهو ما سبب للفنان المصري حالة من الحزن الممزوج بالألم الذي استمر معه لسنوات طويلة.

دينا تركت وصية لوالدها بألا يتوقف عن الغناء، وهو ما نفذه شاكر بالفعل وظل يغني من أجلها، وفي ذكرى وفاتها الرابعة أهداها أغنية تحمل اسم "برواز صورتك"، وكتب في مقدمة الكليب "إهداء إلى أغلى وأحلى الناس.. حبيبتي دينا"، وتضمن الفيديو مجموعة صور تجمع الفنان المصري بابنته دينا، في مناسبات مختلفة.

حفلات مرتقبة لـ هاني شاكر

في سياقٍ آخر، يستعد النجملإحياء عدد من الحفلات خلال الفترة المقبلة، حيث يشارك في حفلًا كبيرًا على مسرح "البالون" وذلك يوم الجمعة الموافق 18 يوليو المقبل.

كما يشارك في عدد من الحفلات في لبنان، وذلك ضمن سلسلة حفلات صيف 2025؛ وذلك يوم الجمعة الموافق 11 يوليو المقبل، وحفلًا آخر يوم الخميس 31 من نفس الشهر؛ وقد روج هاني شاكر لهذه الحفلات من خلال حسابه على "إنستغرام".

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ومن المقرر أن يُطرب "أمير الغناء العربي" هاني شاكر الجمهور اللبناني بباقة من أجمل وأشهر أغنياته التي طالما لامست القلوب.

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