جديد بسمة بوسيل مختلف تماماً عما قدمته سابقاً.. إليكم التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة المغربية بسمة بوسيل الجمهور مجموعة صور عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابها الخاص، كشفت من خلالها عن أولى تجاربها التمثيلية من خلال فيلم "بيج رامي" من بطولة الفنان رامز جلال.

وعلقت بسمة بوسيل على المنشور قائلة: "وأخيراً انتهيت من أول فيلم ليا "بيج رامي"، قريباً إن شاء الله".

وكانت بسمة بوسيل قد أصدرت ألبومها الجديد الذي يحمل عنوان "حلم"، عبر يوتيوب.

ويضم ألبوم بسمة الجديدة 6 أغان متنوعة، تعاونت فيها مع جموعة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين.

وجاءت أغنية "حلم" من كلمات وألحان وتوزيع ندى أزهري، بينما حملت أغنية "أبو الحب" كلمات مصطفى حدوتة، وألحان عطار، وتوزيع جلال حمداوي.

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