للشابات طويلات القامة.. هذه القطع يجب أن تتواجد في خزانتك

ميرنا وليد - بيروت - يمتلك الأشخاص طوال القامة قوامًا يتيح لهم التألق بأزياء متعددة، لكن اختيار القطع المناسبة يُعزز من أناقتهم ويُبرز مميزات قوامهم بشكل أفضل.

فيما يلي مجموعة من قطع الملابس والنصائح التي يُفضّل أن تتوفر في خزانة كل شخص طويل القامة:

الفساتين الماكسي والميدي

الفساتين الطويلة أو المتوسطة الطول مثالية لإبراز القامة، كما تضيف لمسة أنثوية أنيقة وراقية.

البناطيل الواسعة الأرجل

توفر هذه البناطيل مظهرًا أنيقًا ومتوازنًا، وهي خيار مثالي للطوال، حيث تنسدل بانسيابية تُكمل الطول الطبيعي للقوام.

المعاطف والسترات الطويلة

تمنح هذه القطع مظهرًا أنيقًا ومناسبًا للقامة الطويلة، وتُضفي لمسة راقية على الإطلالة.

الحلل (Jumpsuits أو أطقم كاملة)

تُعد من الخيارات الرائعة، فهي تُبرز الطول وتُسهل تنسيق الإطلالة مع بلوزات أو قمصان أنيقة.

القمصان ذات الياقة العالية

الياقات العالية تبرز طول الرقبة وتضفي لمسة من الرقي والتميز.

الملابس ذات الخطوط العمودية

الخطوط الطولية تُساعد على إبراز طول القامة وتمنح الجسم مظهرًا أطول وأكثر انسيابية.

الملابس ذات الخصر المرتفع

تصميم الخصر العالي يُبرز الساقين ويُعزز تناسق القوام، مما يمنح مظهرًا أكثر طولًا وأناقة.

تجنب الخطوط الأفقية

الملابس المخططة أفقيًا قد تجعل الجسم يبدو أقصر وأعرض، لذا من الأفضل تجنبها.

اختيار الأحذية ذات المقدمة المدببة

الأحذية المدببة تُضفي مظهرًا أطول للساقين وتُكمل الإطلالة بشكل أنيق.

الابتعاد عن الحقائب الكبيرة

الحقائب الضخمة قد تطغى على المظهر العام، لذا يُنصح باختيار حقائب متوسطة أو صغيرة الحجم للحفاظ على التوازن البصري.