صورة في حديقة تشعل الشائعات حول ابن نجم عالمي مشهور

ميرنا وليد - بيروت - أثارت صورة حديثة للنجم جايدن سميث، إبن الممثل العالمي ويل سميث، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن ظهر وهو جالس على مقعد في إحدى حدائق باريس، وبجواره مواد يُشتبه في كونها مخدرات.



الصورة التي التقطت في العاصمة الفرنسية أثارت قلق المتابعين، الذين لاحظوا تغيّب جايدن، البالغ من العمر 26 عاماً، عن الأضواء لفترة، معربين عن خشيتهم من أن يكون نجم السينما والموسيقى الشاب يواجه مشاكل شخصية.

حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من جايدن أو من يمثله، حول الصور المتداولة، ولا توجد تأكيدات بشأن طبيعة المواد الظاهرة بجواره.

الجدير بالذكر أن جايدن سميث معروف بمشواره الفني المستقل، إذ جمع بين التمثيل والموسيقى، وهو ابن النجمين ويل سميث وجودا بينكيت سميث.