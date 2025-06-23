بعد زواجها السري بعمر الـ 17.. تصرف متهور من نيللي كريم كاد يودي بحياة شقيقها

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المصرية نيللي كريم عن واحدة من أكثر التجارب الصادمة التي مرت بها في فترة المراهقة، عندما نشب خلاف حاد بينها وبين شقيقها، انتهى بانقلاب سيارته بسبب تصرف متهور منها.

وجاء ذلك احتجاجًا على تهديده بقتل زوجها الأول، بعد أن اكتشف أنها تزوجته سرًا دون علم العائلة، وهي في السابعة عشرة من عمرها فقط.

وأوضحت نيللي، خلال استضافتها في برنامج Mirror مع الإعلامي خالد فرج، أنها بطبعها تميل إلى خوض المغامرات وتكره الروتين، قائلة: "مبحبش الأمور الطبيعية، لازم يبقى فيه أكشن". وأضافت أن ما قامت به كان تصرفًا غبيًا، لكنها كانت لا تزال صغيرة ومتمردة.

وتحدثت أيضًا عن زواجها المبكر، واعتبرته قرارًا خاطئًا اتخذته بحثًا عن الأمان العاطفي، خاصة بعد وفاة والدها بفترة قصيرة. وأكدت أن والدها، لو كان على قيد الحياة آنذاك، لما سمح بإتمام هذا الزواج، نظرًا لصغر سنها وقلة خبرتها في اتخاذ قرارات مصيرية.