منشور منسوب لـ قاسم ملحو يجبر زوجته على التبرير

ميرنا وليد - بيروت - أعادت الممثلة السورية آمال سعد الدين مشاركة الجمهور منشور منسوب لزوجها الممثل السوري قاسم ملحو، مؤكدة أنه غير صحيح ولا يمت له بصلة.



وجاء في المنشور المنسوب له إنتقاد لعناصر الأمن في الحكومة الجديدة، وأكدت آمال أن الحديث غير صحيح، وكتبت في التعليق: "أصدقائي، أحبتي، وكل من يهمه الأمر، في الأيام الأخيرة كترت الرسائل اللي عم توصلني على الخاص وفيها تهديدات وإساءات واتهامات بالتشبيح. وانا اليوم من واجبي اكتب هالكلمات ما دفاعا عن نفسي بل احتراما لسنين عمري ومحبتي لهالناس ولهالبلد .هل التشبيح يعني انو تنقصف مزرعة من النظام السابق زرعتها مع زوجي قاسم ملحو بعرق وتعب سنين بدروشا وتتحول لرماد؟، هل التشبيح هو انو قاسم يوقع على بيان درعا لادخال الحليب لاطفال درعا وقت كان النظام المخلوع محاصرهن ومانع اي شي يفوت على درعا؟ والبيان موجود يلي بيحب يدور عليه، واتعرضنا بعده لكل انواع التهديدات، تركنا بيتنا 5 سنين متلنا متل معظم الناس. فإذا كانت هالأفعال تُسمّى تشبيحا فاسمحولي نحنا اول المشبّحين. أنا ممثلة عشت بين الناس وضحكت وبكيت معكم ما اشتغلت سياسة ولا طالبت بكرسي ولا سافرت باسم حدا. اشتغلت بكرامة، يلي عم يكتب ويهاجم ويخوّن بسألكم، وين كنتوا انتو لما فقدنا أراضينا؟ لما تشرّدنا بداخل بلدنا؟".