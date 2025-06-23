هل تنضم إلينا بوز وحفصة نور إلى أضخم دراما نفسية هذا الموسم؟

تجري شركة الإنتاج التّركيّة الشّهيرة “القمر” مفاوضات متقدّمة مع الممثّلَتَين التّركيّتَين إلينا بوز وحفصة نور سانجاك للانضمام إلى طاقم عمل المسلسل الدّراميّ الجديد “الحسد”، المقرّر عرضه عبر قناة “ناو” خلال الموسم التّلفزيونيّ المقبل.

المسلسل من بطولة كلّ من صلاح الدّين باشالي، محمّد جونسور وأوزغو نامال، ويُتوقع أن يشكّل عودة ميمونة للأعمال الاجتماعيّة ذات الطّابع النّفسيّ. وتدور أحداثه حول مشاعر الغيرة والصّراعات الدّاخليّة الّتي تنشأ بين الأشقّاء، إذ يسلّط الضّوء على الجانب المظلم من الرّوابط العائليّة عندما يتغلغل الحسد في النّفوس.

“الحسد” يُعدّ من أبرز المشاريع المنتظرة ضمن خارطة الدّراما التّركيّة الجديدة، خصوصًا مع انضمام أسماء بارزة في مجال التّمثيل، وخبرة إنتاجيّة راسخة لشركة القمر، وهذا ما يعزّز من التّوقّعات بنجاح العمل جماهيريًّا ونقديًّا.